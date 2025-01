Wall Street: les inquiétudes sur les taux pèsent toujours information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre lundi son repli amorcé vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi ayant fait remonter le dollar tout comme les rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture,



Vendredi, les marchés d'actions américains avaient essuyé des replis allant de 1,5% à 1,6% dans le sillage de solides chiffres de l'emploi susceptibles d'inciter la Fed à temporiser en matière de baisses des taux.



En recul de 5% sur le mois écoulé, le S&P 500 a désormais effacé l'intégralité des gains qui avaient suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre dernier.



Dans une note de recherche, les économistes de Goldman Sachs disent ne plus attendre que deux baisses de taux de la part de la Réserve fédérale cette année, contre trois précédemment.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se tasse à peine autour de 4,77% ce matin, après avoir atteint vendredi des plus hauts depuis 2023, au-delà de 4,78%.



Le dollar poursuit son envolée face à l'euro, qui a enfoncé la barre symbolique de 1,02 qui n'avait plus été franchie depuis l'automne 2022.



A la nervosité concernant la mise à jour des anticipations d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale sont venues s'ajouter les inquiétudes entourant la politique économique de Donald Trump.



La fermeté affichée par le président élu en matière de questions commerciales constitue le principal motif d'inquiétude de nombreux investisseurs.



Des droits de douane élevés sur les produits importés de Chine, du Mexique, du Canada et de l'Europe augmenteraient les prix des biens importés pour les consommateurs américains, une dynamique inflationniste qui réduirait encore les marges de manoeuvre de la Fed.



Echaudés par ce début d'année difficile, les investisseurs espèrent pouvoir compter sur une éventuelle solide saison des résultats pour retrouver un peu de l'optimisme qui avait caractérisé les marchés boursiers l'an dernier.



Car si Wall Street broie du noir depuis quelques semaines, les entreprises devraient américaines avoir connu un 4ème trimestre robuste en termes de résultats.



Les analystes s'attendent à ce que la croissance bénéficiaire des sociétés du S&P 500 atteigne 11,7% sur les trois derniers mois de 2024, soit la plus élevée depuis trois ans, selon les calculs de FactSet.



Comme à l'accoutumée, ce sont les grandes banques qui seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats, avec les publications de Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo prévues mercredi, puis celles de Bank of America et Morgan Stanley le lendemain.



Les commentaires de ces établissements financiers de premier plan vont offrir aux investisseurs une lecture intéressante concernant l'état actuel de la conjoncture, de la consommation et des perspectives économiques.





