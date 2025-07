Wall Street: les inquiétudes sur le commerce toujours là information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé mardi matin sur fond de regain d'inquiétudes liées aux questions commerciales après les courriers envoyés par Donald Trump à plusieurs partenaires des Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq progresse de presque 0,2%, signalant un début de séance plutôt incertain.



Les marchés d'actions américains avaient accentué leurs pertes hier après que Donald Trump eut dévoilé une série de nouveaux tarifs douaniers devant toucher les importations de plusieurs pays.



Dans plusieurs lettres adressées aux gouvernements concernés, la Maison Blanche a notamment officialisé l'imposition de droits de douane de 25% sur le Japon et la Corée du Sud, de 30% sur l'Afrique du Sud, de 35% sur le Bangladesh, de 36% sur la Thaïlande et de 40% sur le Laos.



Le président américain a toutefois entretenu le flou en se déclarant ouvert à d'éventuelles négociations avec ces pays.



Au vu des signaux contradictoires envoyés par l'administration américaine, les investisseurs devraient réagir prudemment, puisqu'il apparaît que les questions sur le commerce ne seront pas réglées rapidement.



Bien que la Chine, comme le Canada, le Mexique et l'Union européenne soient absents de cette liste, le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé à s'engager dans la construction d'une économie mondiale 'ouverte' et à s'opposer à l'unilatéralisme et au protectionnisme.



Lors des sessions plénières du 17e Sommet des BRICS, Li a souligné la nécessité de maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement.



Malgré les chocs commerciaux et géopolitiques, les marchés d'actions américains ont fait preuve d'une résilience remarquable ces derniers temps, à tel point qu'ils ont renoué avec des plus hauts historiques.



'Les remous de la guerre commerciale - menace contre les BRICS et accords en vue à l'approche de l'expiration de la surtaxe 'réciproque' - constituent un bruit de fond en bourse', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Mais cela n'exerce finalement qu'une faible influence sur l'évolution des cours', ajoute-t-il.



'Les investisseurs considèrent, à tort ou à raison, que le pire est certainement derrière nous', poursuit l'analyste.



Bon nombre de stratèges estiment malgré tout que Wall Street est en bonne position pour la seconde partie de 2025, portée par un faisceau de catalyseurs à venir.



'D'une part, la Fed devrait reprendre la baisse de ses taux d'ici septembre, tandis que le cycle monétaire touche à sa fin en zone euro', assure-t-on chez Apicil.



'D'autre part, la dynamique bénéficiaire s'est stabilisée aux Etats-Unis (+7% pour 2025) alors qu'elle se détériore en Europe (-3%)', précise le gestionnaire d'actifs.



Dans une note diffusée hier, Goldman Sachs a relevé ses objectifs sur l'indice S&P 500 à horizons trois, six et 12 mois à respectivement 6400, 6600 et 6900 points, représentant des potentiels de hausse de 3%, 6% et 11%.



Sur le marché des changes, les cambistes sont toujours vendeurs du dollar, ce qui permet à l'euro de se maintenir au-delà de 1,1715 face au billet vert, au plus haut depuis presque cinq ans.



Le dollar accuse désormais une baisse de 11% face à l'euro depuis le début de l'année.



Sur le front pétrolier, les cours du brut restent orientés à la baisse sur fond d'inquiétudes liées à la hausse de la production de l'Opep+ et aux interrogations concernant les négociations commerciales.



Le baril de brut léger américain (WTI) recule de 0,1% à moins de 67,9 dollars.





