Wall Street: les inquiétudes sur le commerce persistent

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin suite à l'annonce par Donald Trump de son intention de doubler les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, une décision qui ravive une énième fois les inquiétudes liées aux tensions commerciales.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains étaient parvenus à repartir à la hausse la semaine passée, pour finalement afficher des gains moyens de 2% sur la semaine écourtée du 'Memorial Day'.



Portée par les valeurs technologiques, Wall Street a signé un mois de mai particulièrement solide, marqué par des gains mensuels de 9,5% pour le Nasdaq.



Le climat s'est cependant rafraîchi avec les dernières déclarations du président américain Donald Trump, qui a indiqué vouloir porter de 25% à 50% les surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis, et ce dès mercredi.



Si cette annonce devrait profiter aux valeurs sidérurgiques américaines, elle pourrait pénaliser d'autres secteurs utilisant ces produits et dont les coûts de fabrication risquent d'augmenter, automobile et aéronautique en tête.



D'après les analystes, il reste toujours aussi difficile de suivre ou d'anticiper l'évolution erratique caractérisant la politique commerciale conduite par la Maison Blanche.



'Pour l'instant, il semble probable que l'incertitude liée aux droits de douane va se prolonger pendant encore longtemps, même si nous avons sans doute dépassé le pic d'agressivité de la politique américaine', prévient Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Les investisseurs tourneront leur attention, à l'heure du déjeuner, vers les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui s'exprimera à l'occasion du 75ème anniversaire de la division de finances internationales de la Fed.



D'ici là, les intervenants auront pris connaissance des indices PMI manufacturier de S&P Global et de l'ISM manufacturier, qui devraient montrer que la santé de l'industrie américaine s'améliore.



Le point d'orgue de la semaine sera néanmoins le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de mai, qui fournira vendredi de précieuses indications concernant la solidité de l'économie face au contexte actuel de tensions commerciales persistantes.





