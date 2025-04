Wall Street: les inquiétudes n'ont pas totalement disparu information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Wall Street rechute ce jeudi au lendemain d'une séance particulièrement vigoureuse, la pause décidée par Donald Trump dans l'application des nouveaux droits de douane américains n'ayant pas totalement dissipé les inquiétudes ayant trait aux effets d'guerre commerciale mondiale.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 2,4% à 39,648,5 points, tandis que le S&P 500, plus large et principale référence des investisseurs, cède 2,9% à 5296,7 points après avoir signé hier sa meilleure séance depuis 2008.



Le Nasdaq Composite recule de son côté de 3,4% à 16.546,4 points.



Secouée depuis une semaine par l'onde de choc des droits de douane réciproques, la Bourse de New York peine à rebondir et est de nouveau emportée par un accès de volatilité.



Les investisseurs ne se montrent pas totalement rassurés par la volte-face opérée par de Donald Trump sur la question des droits de douane infligés à l'ensemble des partenaires commerciaux.



La perspective d'une escalade dans la guerre commerciale avec Pékin, exclu du lot, et son impact sur la croissance économique américaine ont quelque peu douché l'euphorie de la veille.



Même les chiffres meilleurs que prévu de l'inflation publiés une heure avant l'ouverture n'ont pas totalement dissipé les incertitudes des marchés.



Aux yeux des traders, l'hypothèse d'un relèvement des taux dès juin a pourtant gagné en crédibilité pour être désormais estimée probable à plus de 65%.



Outre les inquiétudes sur la conjoncture, les acteurs de marché se montrent prudents avant le début, demain, d'une nouvelle saison de résultats.



Les commentaires que formuleront à l'occasion les grandes banques comme JPMorgan ou Morgan Stanley sur l'environnement actuel permettront de jauger des perspectives en matière d'investissement.



Témoin de ce climat de nervosité, l'indice de volatilité du CBOE, souvent dénommé baromètre de la peur, remonte de 17% à 39.5 points.



Hormis la consommation de base (+0,1%), tous les indices sectoriels du S&P 500 s'inscrivent dans le rouge, y compris des secteurs défensifs comme les 'utilities' (-0,8%) ou l'immobilier (-2,3%).



Le recul le plus marqué est subi par celui de l'énergie (-5,8%), dans un contexte de rechute des cours du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) lâchant 4% à 59,8 dollars pour revenir à des plus bas depuis 2021.



Les inquiétudes renouvelées au sujet de la conjoncture mondiale incitent les investisseurs à se réfugier vers des valeurs sûres tels que le yen et l'or.



Le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans, également recherchés comme valeur refuge, reflue également en direction de 4,34%.





