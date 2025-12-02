Wall Street: les indices se reprennent après une entame de décembre maussade
En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 47 376,5 points, le S&P prend 0,2% à 6 829,2 points et le Nasdaq Composite grimpe de 0,5% à 23 394,8 points.
Après être parvenu à aligner cinq séances consécutives de hausse, le S&P 500 avait fini la séance de lundi dans le rouge (-0,5%), victime d'un indice ISM manufacturier jugé inquiétant car de nature 'stagflationniste', c'est-à-dire marqué à la fois par une contraction de l'activité industrielle et par un raffermissement des prix payés au sein du secteur.
Hormis l'évolution de la politique monétaire de la Fed, aucun élément majeur ne semble cependant de nature à impulser une véritable direction au marché à l'heure actuelle.
A ce stade, les intervenants de marché sont plus de 87% à penser que la banque centrale américaine poursuivra son cycle d'assouplissement monétaire la semaine prochaine.
Mais la batterie d'indicateurs économiques figurant au programme du reste de la semaine - du rapport sur l'emploi privé d'ADP prévu demain à l'indice PCE mesurant l'inflation programmé vendredi - va fournir une esquisse de l'état de la conjoncture intéressante qui va permettre aux investisseurs d'affiner leurs anticipations, non seulement en vue de la décision du mercredi 10 décembre mais aussi pour les mois à venir.
Aucune statistique ne figure toutefois à l'agenda ce mercredi.
Du côté des valeurs, c'est principalement Boeing qui se distingue aujourd'hui (+8%) à la suite de commentaires de son directeur financier, qui a déclaré à l'occasion d'une conférence organisée par UBS anticiper une augmentation des livraisons de 737 et 787, ce qui devrait soutenir la génération de flux de trésorerie.
Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son ascension au-delà de 4,10% après avoir signé hier sa plus forte progression en près d'un mois, avec un gain journalier de plus de sept points de base.
Au niveau des changes, le dollar fait preuve de fermeté avant la vague de statistiques économiques américaines attendues dans les jours qui viennent, ce qui conduit l'euro à revenir en direction du support de 1,16.
Les cours pétroliers, qui avaient bondi hier suite à l'annonce de l'attaque par l'Ukraine de deux navires pétroliers russes se trouvant en mer Noire, repartent à la baisse ce matin, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui perd 0,6% à moins de 59 dollars.
