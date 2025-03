Wall Street: les indices poursuivent sur leur récente lancée information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit voire amplifie son récent rebond lundi, un redressement quasi-généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs après les turbulences des dernières semaines.



A la mi-journée, le Dow Jones s'adjuge 1,4% à 42.579,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie plus de 2% à 18.157 points.



Si la Maison Blanche a confirmé vendredi que la mise en place des nouveaux droits de douane 'réciproques' interviendrait bien le 2 avril, les annonces des dernières heures comportent plusieurs motifs de soulagement.



Donald Trump a reconnu lui-même qu'il comptait faire preuve de 'flexibilité' dans l'instauration de ces nouveaux tarifs, laissant entrevoir la possibilité de surtaxes relativement limitées voire de l'exemption de certains secteurs ou pays.



D'après une étude réalisée la semaine dernière par Deutsche Bank auprès de 400 investisseurs, 62% d'entre eux s'attendent à ce que la politique commerciale de Trump s'avère moins sévère que ses promesses de campagne.



Le sentiment des investisseurs a par ailleurs été ranimé par le fait que le S&P 500 est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, un niveau de soutien technique sur lequel il butait depuis plusieurs séances.



Cet événement conduit bon nombre d'investisseurs à procéder à des rachats de positions à découvert et à des achats à bon compte, selon les professionnels.



L'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P chute de 6% à 18,2 points, soit son plus bas niveau depuis la fin février.



Les dix principaux indices sectoriels du S&P évoluent en hausse avec en tête celui lié à la consommation non-essentielle (+3,5%), ce qui reflète le regain d'optimisme des investisseurs vis-à-vis de la conjoncture.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans poursuit sa hausse, au-delà de 4,30%, en attendant la parution vendredi de l'une des mesures de l'inflation les plus suivies aux Etats-Unis: l'indice des prix PCE.



Le pétrole prolonge lui aussi son mouvement de hausse de la semaine passée, soutenu par le retour de l'appétit pour le risque, ce qui conduit le brut léger américain (WTI) à gagner 1,5% à 69,3 dollars.



En vedette, le constructeur de voitures électriques Tesla rebondit de 9% à une semaine de la parution de ses chiffres de ventes de premier trimestre.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de New Street Research estiment que les mauvaises performances commerciales du groupe d'Elon Musk sont intégrées dans les cours, mais pas la perspective d'un redressement commercial suite à ce trimestre qui devrait constituer selon eux un 'point bas' en termes d'activité.





