Wall Street: les espoirs commerciaux portent la tendance

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en forte hausse lundi matin, soutenue par les espoirs d'une résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine suite aux progrès significatifs réalisés ce week-end.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 2,5% pour le Dow Jones, de 3% pour le S&P 500 et de près de 4% pour le Nasdaq.



Les investisseurs saluent les décisions prises par Washington et Pékin à l'issue de leur réunion de deux jours à Genève, qui visent à atténuer les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.



Ces mesures prévoient que les Etats-Unis suspendent pendant 90 jours les droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de Chine annoncés au début du mois d'avril.



La Chine gèlera également ses surtaxes douanières pour une période initiale de 90 jours, tout en conservant un taux de 10% sur les articles importés des Etats-Unis.



Les analystes soulignent ce matin que ces conclusions s'avèrent bien plus favorables que ce qu'envisageaient jusqu'ici les marchés.



'Il est clair que ce nous n'en sommes qu'au début de négociations plus larges et plus complètes, et nous nous attendons à ce que ces tarifs diminuent considérablement au cours des prochains mois à mesure que les discussions vont progresser', prédisent les équipes de Wedbush Securities.



Dans l'immédiat, les investisseurs veulent surtout croire que le scénario d'une récession aux Etats-Unis a considérablement diminué, de même que le risque d'une remontée de l'inflation.



La prudence reste toutefois palpable comme en témoignent les réserves affichées par certains spécialistes, qui rappellent que les pourparlers ne font que débuter et que la volatilité pourrait donc être amenée à perdurer.



'Mais cela va aussi générer des opportunités pour les opérateurs décidés à voir plus loin et à investir de manière sélective', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements chez la gestion de fortune d'UBS.



Sur le front macroéconomique, aucun indicateur important ne figure à l'agenda aujourd'hui mais le marché prendra connaissance dans les jours qui viennent des derniers chiffres de l'inflation et des ventes au détail, qui pourraient refléter l'impact de la récente intensification des tensions commerciales.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications de Cisco et Walmart - deux composantes du Dow Jones - seront particulièrement suivies cette semaine.



Du côté des changes, le dollar, qui avait fortement baissé dernièrement avec la persistance des tensions commerciales, retombe à un plus haut d'un mois face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,1120.



Les perspectives encourageantes sur le front du commerce ne profitent pas aux Treasuries, dont le rendement du papier à dix ans se tend au-delà de 4,46%.



Les cours du pétrole poursuivent leur remontée sur le NYMEX, portés par la perspective d'un accord commercial sino-américaine qui bénéficierait à la croissance mondiale.



Après avoir pris plus de 4% la semaine passée en raison de la mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, le baril de brut léger américain grimpe de 3,6% à 63,2 dollars.





