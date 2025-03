Wall-Street : les 'bulls' remportent la partie à 48H du FOMC information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 23:17









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est montré hésitant jusqu'à la mi-séance : une seconde séance de hausse consécutive était encore loin d'être acquise vers 18H (et le Nasdaq n'est ressorti du rouge qu'après 18H30).



Mais au final, les acheteurs remportent la partie avec un Dow Jones a +0,85%, un S&P-500 à +0,65%, le Nasdaq se contente de +0,3%.



Grâce au +2,8% repris en 48H, le S&P-500 ressort de la zone de correction (-10% depuis ses sommets du 19 février).



Le Nasdaq-100 prend +0,55% grâce au net rebond d'Intel (+6,8%), Applovin (+4,8%), AMD (+3,6%), ARM (+2,8%).

Le '7 fantastiques' ont globalement reculé de -0,5% (Tesla a reperdu -4,8%, Nvidia -1,8%, Amazon -1,2%).



La semaine qui débute sera marquée par la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), dont le verdict sur les taux sera rendu public mercredi soir... mais personne ne s'attend à un message 'dovish', et encore moins à un assouplissement surprise des taux.



Les T-Bonds '10 ans' se sont d'ailleurs dégradés : à la marge pour le '10 ans' (+0,5Pt vers 4,313%), plus nettement pour le '2 ans' (son rendement grimpe de +4,2Pts vers 4,057%).

Ce cas de figure le confirme : pas d'annonce de baisse de taux attendue mercredi soir.



'La bonne santé de l'économie américaine permet à la Fed de ne pas se précipiter pour réduire les taux tant que l'incertitude politique n'est pas au moins partiellement résolue', pointait Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, la semaine passée.



Il y avait 2 chiffres aux US ce lundi : les ventes de détail aux Etats-Unis se sont redressées timidement de 0,2% en février, selon le Département du Commerce.

C'est un rebond inférieur au consensus après une chute de -1,2% en rythme séquentiel en janvier (chiffre révisé de -0,9% en annonce initiale).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont augmenté de 0,3% le mois dernier, une hausse globalement conforme à celle attendue en moyenne par les économistes.



Les stocks des entreprises américaines ont rebondi de 0,3% en janvier par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,2% observée en décembre (confirmée par rapport à l'annonce initiale), selon le Département du Commerce.

A l'inverse, les ventes des entreprises ont quant à elles reculé de 0,8% en janvier, après une hausse de 1% le mois précédent. Ainsi, le ratio stocks sur ventes s'est accru d'un mois sur l'autre, passant de 1,35 à 1,37 mois.



D'autres chiffres publiés d'ici mercredi permettront de jauger la santé de l'économie américaine: la production industrielle sera publiée ce mardi et les indicateurs avancés du Conference Board au lendemain du FOMC (jeudi).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.