Wall Street : les acheteurs conservent le contrôle avant de nouveaux résultats
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 17:44
En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,8% à 46.575,7 points, le S&P 500 s'adjuge plus de 1% à 6731,8 points et le Nasdaq Composite prend autour de 1,3% pour revenir au-dessus du seuil des 23.000 points qu'il avait enfoncé au début du mois.
Malgré des signes de valorisation jugés toujours aussi tendus sur les marchés, les acheteurs semblent en mesure de conserver la main haute à Wall Street au cours des jours qui viennent.
'Entre les résultats qui s'avèrent jusqu'ici meilleurs que prévu et les perspectives plutôt encourageantes des sociétés, cette saison des résultats de troisième trimestre pourrait bien permettre d'alimenter la dynamique haussière des marchés jusqu'à la fin de l'année', assure un trader.
Depuis l'ouverture de la saison, la semaine passée, une cinquantaine de sociétés de l'indice S&P 500 ont publié leurs comptes et 86% d'entre elles ont battu le consensus des analystes, un chiffre largement supérieur à la moyenne de 75% enregistrée ces dix dernières années.
Mais certains analystes prêchent contre tout excès d'optimisme en notant que les prévisions du marché n'ont pas beaucoup été revues à la baisse dernièrement, ce qui signifie que la barre est clairement plus haute qu'au cours des trimestres précédents et que le potentiel de bonnes surprises pourrait être relativement limitée.
Les société technologiques, dont les bénéfices sont attendus en hausse de 21%, soit la meilleure performance de tous les secteurs, seront particulièrement surveillées au vu du rôle moteur qu'elles ont joué au niveau des marchés ces dernières années.
Il faudra cependant attendre un peu pour prendre connaissance des publications les plus attendues par le marché, à savoir celles des 'Sept Magnifiques', qui ne tomberont pas avant la semaine prochaine.
Les résultats seront d'autant plus suivis que les indicateurs s'annonce peu nombreux cette semaine en raison du 'shutdown' qui continue de frapper les administrations américaines.
L'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui devait être diffusé dans la matinée, n'a pas pu être publié car il s'appuie en partie sur des statistiques officielles qui n'ont pas pu paraître dernièrement.
L'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin en vue de la rencontre Trump-Xi prévue d'ici à la fin du mois, ainsi que la période de 'blackout' durant laquelle les gouverneurs de la Fed ont interdiction de s'exprimer avant la réunion de politique monétaire de la banque centrale, signifient que la période des résultats sera d'autant plus déterminante.
Pour que Wall Street reste portée par sa récente dynamique haussière, il faudrait que son récent épisode de volatilité soit appelé à retomber, un phénomène qui semble en prendre le voie aujourd'hui, puisque l'indice VIX - souvent dénommé baromètre de la peur - chute de plus de 9% à 18,8 points, repassant ainsi sous le niveau préoccupant des 20 points.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a clôturé en nette hausse lundi, portée par les espoirs de détente commerciale entre Washington et Pékin et par un regain d'appétit pour les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 1,12%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 1,37% et l'indice ... Lire la suite
-
La "taxe Zucman" sur les hauts patrimoines, défendue par la gauche à l'Assemblée au nom de la "justice fiscale", a été rejetée lundi en commission des Finances par le camp gouvernemental et le Rassemblement national, qui y voient un dispositif dangereux pour le ... Lire la suite
-
L'administration Trump intensifie ses efforts diplomatiques, avec l'arrivée mardi du vice-président JD Vance en Israël, afin de préserver le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza après des violences meurtrières et le retard dans le retour de dépouilles d'otages. ... Lire la suite
-
Une panne majeur au sein de serveurs aux Etats-Unis d'Amazon Web Services (AWS), première plateforme de "cloud" au monde, a affecté lundi de nombreux services, jeux et applications en ligne, comme Snapchat, Fortnite ou des banques, avec un regain de perturbations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer