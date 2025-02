Wall Street: légère hausse au lendemain du scrutin allemand information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note plutôt haussière lundi matin, les investisseurs semblant rassurés par le fait que les élections législatives allemandes n'aient pas débouché sur une nouvelle crise politique dans la zone euro.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Selon les résultats du scrutin, l'alliance CDU/CSU est arrivée en tête avec 28,6% des voix, devant le parti d'extrême-droite AfD qui a récolté 20,8% des suffrages et les sociaux-démocrates du SPD crédités de 16,4% des voix.



Les investisseurs européens - qui redoutaient une éventuelle poussée populiste du fait de la récente montée en puissance de l'AfD dans les sondages - expriment une certaine forme de soulagement après le scrutin.



A la Bourse de Francfort, l'indice DAX affichait des gains de plus de 0,8% lundi au moment de l'ouverture de New York.



'Nos économistes considèrent que la perspective d'une solide coalition CDU/CSU comme un élément positif pour les entreprises allemandes, en ouvrant la voie à un moindre blocage politique et à moins d'incertitudes', jugent les analystes de Deutsche Bank.



En dehors des questions d'ordre politique, la 'saison' des résultats touche certes à sa fin, mais elle sera marquée par plusieurs rendez-vous de premier plan, à commencer par ceux de Nvidia programmés mercredi soir.



Les investisseurs espèrent à l'occasion se rassurer sur la trajectoire exponentielle des investissements dans l'IA, une thématique qui a permis à Wall Street de voguer de record en record depuis près d'un an et demi.



Des groupes de premier plan tels que le spécialiste des magasins de bricolage Home Depot et le concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce dévoileront également leurs résultats trimestriels dans les jours à venir.



Sur le marché des changes, l'euro s'est repris pour franchir le seuil de 1,05 dollar suite au verdict des urnes en Allemagne, avant de revenir autour de 1,0470.



Du côté du marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son mouvement de reflux en repassant sous la barre de 4,45%.



S'agissant des valeurs, Apple a annoncé lundi son intention d'investir plus de 500 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des quatre prochaines années, évoquant l'investissement le plus important jamais réalisé dans son histoire.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda du jour, mais seront publiés jeudi et vendredi la deuxième estimation du PIB américain de 4ème trimestre puis l'indice des prix 'PCE', la mesure de l'inflation préférée de la Fed.





