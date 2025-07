Wall Street: légère consolidation après les derniers records information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, marquant une pause après les records inscrits la semaine passée sur fond d'optimisme sur la conjoncture économique et la politique monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,7% à 44.519,8 points, le S&P 500 perd 0,6% à 6242,4 points et le Nasdaq Composite cède 0,7% à 20.462,5 points.



Les trois grands indices new-yorkais avaient progressé d'environ 2% la semaine dernière, écoulée pour cause d'Independence Day, ce qui avait permis au S&P et au Nasdaq d'établit de nouveaux plus hauts historiques.



Sur l'ensemble du deuxième trimestre, le S&P 500 a rebondi de 10,6%, à la faveur d'une hausse de 6,2% en mai puis de 5% en juin, ce qui lui permet d'afficher un gain de 5,5% depuis le début de l'année.



'Les marchés ont atteint des niveaux records, à la faveur de solides indicateurs économiques et d'un ralentissement de l'inflation, mais ils vont devoir maintenant affronter un véritable test', préviennent les équipes de Saxo Banque.



'Entre le retour des surtaxes douanières, la publication des 'minutes' de la Fed et l'approche de la saison des résultats, la volatilité pourrait rapidement faire son retour', juge la banque scandinave.



C'est en effet en date de mercredi 9 juillet que doit arriver à expiration la pause de 90 jours concernant l'application des surtaxes douanières précédemment décidées par la Maison Blanche.



Cela signifie que les partenaires commerciaux des Etats-Unis vont devoir se dépêcher afin de trouver des accords commerciaux avec Washington, sous peine que ces tarifs entrent définitivement en vigueur le 1er août.



Alors que le mois de juillet s'annonce comme un tournant potentiel, la prudence pourrait rester de mise et les investisseurs pourraient se tenir prêts à ajuster rapidement leurs positions face aux événements à venir.



Le moindre appétit pour les actifs risqués ne favorise pas vraiment les obligations qui voient leurs rendements se tendre, celui des Treasuries à 10 ans avançant de presque quatre points de base non loin de 4,39%.



Les tensions commerciales semblent en revanche profiter au dollar, qui s'inscrit en hausse de 0,4% face à l'euro, qui retombe sous la barre de 1,1740.



Les cours du brut avancent, visiblement assez peu perturbés par les craintes d'une surabondance de l'offre suite à la décision des pays de l'Opep+ d'augmenter leurs quotas de production.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse ainsi de 0,8% au-delà de 67,5 dollars.



Du côté des valeurs, Tesla chute de plus de 6% alors qu'Elon Musk a annoncé ce week-end son intention de créer son propre parti, le 'Parti de l'Amérique', une décision qui risque d'aggraver son différend avec Donald Trump qui pourrait en représailles mettre des bâtons dans les roues de Tesla ou de SpaceX, s'inquiètent les analystes.





