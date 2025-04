Wall Street: léger recul après trois séances de gains information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, les bons trimestriels d'Alphabet n'incitant pas les investisseurs à pousser le marché encore plus haut après trois séances consécutives de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais accusent des replis allant de 0,2% à 0,4%, annonçant une pause après le redressement opéré depuis mardi.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à aligner une troisième séance d'affilée dans le vert jeudi, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le 'Jour de la Libération', il y a presque un mois.



Le Dow Jones s'est adjugé 1,2% et le Nasdaq s'est démarqué avec une progression de 2,7% dans le sillage de l'envolée des valeurs liées aux semi-conducteurs.



L'embellie observée sur les marchés financiers cette semaine est principalement due au reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Si Pékin a confirmé hier qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, les investisseurs semblent soulagés par l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.



Les cours ont par ailleurs été soutenus par les résultats ces derniers temps, plusieurs grands noms de la cote ayant publié des comptes supérieurs aux prévisions des analystes financiers.



Alphabet, la maison-mère de Google, devrait débuter la séance sur une hausse de plus de 3% après avoir publié hier soir un bénéfice supérieur de 40% aux prévisions du consensus.



A l'inverse, Intel est attendu en baisse de 7% au lendemain de la publication de résultats trimestriels ressortis en-dessous des attentes du marché.



Si la tendance est quelque peu freinée par l'absence de bonnes nouvelles sur le front commercial, l'optimisme entourant l'évolution devrait permettre aux marchés américains d'enregistrer une semaine positive.



Sur la semaine, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq affichent des gains de respectivement 2,4%, et 5,4%.



Sur le plan économique, les intervenants de marché attendant la publication du seul indicateur du jour, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.





