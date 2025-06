Wall Street: le VIX bondit de +13%, le baril WTI prend +5% information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 07:36









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance sans grand relief (les indices US consolidaient à la marge de -0,1 à -0,3%), la pression vendeuse s'est accélérée dans l'après-midi (pertes dépassant alors les -1% vers 20h45) et la volatilité (éteinte comme en Europe jusque vers 18h30) a refait surface.



Le 'VIX' a flambé de +13% vers 21,60... et heureusement, le S&P500 (auquel le VIX est associé) a relativement bien résisté (-0,85%). Le Dow Jones s'est encore mieux tenu (-0,7%) et le Nasdaq Composite n'a perdu que 0,9% (les '7 fantastiques' ont toutes fini dans le rouge, sur un repli moyen de -1,2%).



Le contexte géopolitique revient sur le devant de la scène avec un baril de WTI qui a explosé de +5% : le risque d'embrasement qui semblait s'estomper dimanche a rebondi dès lundi soir (Donald Trump a quitté prématurément la réunion du G7 après avoir appelé les habitants de Téhéran à 'immédiatement évacuer' la ville), puis de nouveau ce mardi soir avec des rumeurs de rentrée des Etats-Unis dans le conflit qui oppose son allié Israël à l'Iran.



Donald Trump a publié un message laconique 'reddition sans condition', adressé selon toute vraisemblance à Téhéran, assorti de la menace implicite d'éliminer 'le soi-disant suprême leader : nous savons où il se cache, nous avons décidé de ne rien lui faire, pour l'instant'.



Le président américain a ainsi opéré un virage à 180° par rapport à sa déclaration du weekend commune appelant 'à une désescalade des hostilités au Moyen-Orient'.

Ces derniers développements relèguent au second plan les pourparlers commerciaux, et enterre pour quelques jours (ou quelques semaines ?), les espoirs d'accords douaniers entre l'UE et les Etats-Unis : le G7 aurait aussi bien pu ne pas avoir lieu dans ces conditions, il n'en sortira rien.



Côté chiffres, les ventes de détail aux Etats-Unis ont reculé de 0,9% en mai, contre un repli de 0,7% prévu par Jefferies. En excluant le secteur automobile, elles ont baissé de 0,3%, à comparer à une hausse de 0,1% anticipée par le même bureau d'analyse.



De son côté, la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,2% en mai, tandis que le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé légèrement de 0,3 point à 77,4%, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme.



Wall Street aura ce mercredi les yeux rivés sur la Fed qui entamait mardi une réunion de deux jours (FOMC). Dans l'attente, les marchés obligataires apparaissent littéralement figés (T-Bond à '10 ans' se détend de -1,2 point de base, le '30 ans' de -2 points de base).



A noter que l'adoption d'une 'regulation bill' très défavorable à l'énergie solaire a fait dévisser les champions du secteur, le terme de 'krach sectoriel' n'étant pas usurpé : First Solar -18% Enphase Energy -24%, Solar Edge -33,5%, Sunrun -40%.





