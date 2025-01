Wall Street: le vert revient à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait amorcer un léger rebond mardi, alors que le Nasdaq vient d'aligner quatre séances consécutives de hausse, avec des gains qui s'annoncent relativement modestes à la veille de la publication des derniers chiffres de l'inflation qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après avoir gagné 31% en 2024, le Nasdaq a démarré la nouvelle année sur une note plus prudente, l'indice à forte pondération technologique accusant à ce stade un repli de plus de 1% depuis le début de l'année.



Si la tendance haussière des marchés d'actions américains reste intacte aux yeux des professionnels, l'absence de visibilité sur la trajectoire future des taux et la perspective de la mise en place de nouveaux droits de douane a conduit les investisseurs à marquer une pause.



L'absence d'éléments incitatifs et de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement ascendant de l'an dernier s'est également fait sentir sur les marchés.



Le reste de la semaine va être cependant bien plus animé avec le démarrage, demain, de la saison des résultats de 4ème trimestre, marqué par les publications de Citi, JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo.



Au chapitre économique, le Département du Travail a fait savoir ce matin que la hausse des prix à la production avait accéléré à 3,3% en décembre par rapport à celle du mois de novembre (+3%).



Celle-ci a néanmoins ralenti le mois dernier (-0,2 point à 3,3%) une fois exprimée hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Mais les intervenants attendent surtout le rapport sur l'inflation, programmé demain, pour se positionner.



La publication des chiffres des prix à la consommation (CPI) pourraient en effet fournir des indications sur la trajectoire des prochaines baisses de taux d'intérêt de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend un peu, en direction de 4,78%, après avoir atteint hier soir de nouveaux plus hauts depuis la fin 2023, au-delà de 4,80%.



Du côté des changes, le dollar continue de faire preuve de figueur même si l'euro parvient pour l'instant à défendre le seuil de 1,0250.



Les cours du pétrole consolident un peu après leur récente série haussière, qui avait conduit le baril de brut léger américain (WTI) à se rapprocher hier du seuil des 80 dollars pour la première fois depuis le mois d'août dernier.



Ce matin, le WTI recule légèrement de 0,9% à 78,3 dollars.





