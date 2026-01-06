Wall Street : le secteur pétrolier propulse le Dow Jones vers de nouveaux records
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 07:30
Le S&P 500 prend 0,64% à 6902 (3e meilleure clôture de l'histoire, les 7000 sont à 1,5%) et le Nasdaq gagne 0,7%.
Les semiconducteurs sont de nouveau plébiscités : ASML 6,8%, KLA 6,1%, Applied Materials 5,7%, Microchip 3,1%, ARM 1,2%.
Le "Dow" et le "S&P" ont été poussés par les secteurs de la finance, de l'énergie, de la consommation discrétionnaire. Les "utilities" et la santé ont subi les plus fortes baisses.
Après que les Etats-Unis ont attaqué le Venezuela durant le week-end, les investisseurs se sont précipités sur la poignée de valeurs pétrolières déjà présentes au Venezuela, valeurs que Donald Trump pourrait aider. Il a en effet promis de "rembourser" les entreprises américaines qui investiraient pour relancer la production de brut dans ce pays.
Schlumberger a bondi de 9,1%, Valero de 9,2%, Halliburton de 8%, Marathon de 6%, Chevron de 5,2% (c'est l'opérateur qui pourrait accéder le plus largement au pétrole lourd vénézuélien et potentiellement le raffiner au Texas et en Louisiane, où les vapocraqueurs adéquats sont déjà en service).
C'est donc l'actualité géopolitique qui a rempli tout l'espace libre et la journée avait débuté sans le moindre changement décelable sur les T-Bonds qui affichaient 4,195% de rendement, ce qui fut encore le cas vers 14H30.
C'est seulement à partir de 14H45 que les T-Bonds ont commencé à s'améliorer et tout s'est joué entre 15 et 18H15 : le "10 ans" s'est détendu de -2,2 points de base vers 4,168%, le "30 ans" effaçant -1,8 pb vers 4,846%, et le "2 ans" -2,3 pbs vers 3,454%.
