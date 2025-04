Wall Street: le scénario d'une 'tempête parfaite' s'installe information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 23:46









(CercleFinance.com) - Le revirement à la baisse de Wall Street s'est enclenché dès la confirmation par Donald Trump, en visite dans une mine de charbon, qu'une surtaxe de 50%, en plus des 54% prévus depuis le 2 avril, entrerait bien en vigueur ce soir à minuit heure de Washington (6H00 du matin heure de Paris).



C'est le second retournement spectaculaire en 48H, à la baisse cette fois-ci (hier c'était à la hausse, suite à une fausse interprétation de certains propos de Kevin Hasset, un conseiller à la Maison Blanche), avec des pertes moyennes supérieures à -1,7% (contre +4% vers 16H00).



La séance a été particulièrement volatile : le Nasdaq avait réussi à refranchir les 18.200 vers 16H (+4,4%) puis se retrouvait 16.850 vers 21H50 (-3,3%), soit 1.350Pts d'écart en intraday (8% de repli en ligne droite en l'espace de 6 heures)

Le S&P500 est passé de +4% (5.267) à -2,50% (4.910 vers 21H45) puis en termine à -1,57%, le Dow Jones contient ses pertes à -0,85

La grande victime du jour, c'est le Russell-2000 avec -2,57% (à 1.763, après un plancher à 1.738) et qui perd désormais 21% depuis le 1er janvier.



Un score aux antipodes de celui anticipé par les supporters de la 'relocalisation', sensée favoriser les grosses PME 'locales'.



Ce qui est certain, c'est qu'une clôture au plus bas ce mardi, après un rebond laborieux et même 'aidé' par une 'rumeur' la veille, ce n'est pas bon signe techniquement.

Surtout avec un S&P500 sous les 5.000Pts et avec plus de 90% de titres en repli, dont de sévères attaques contre les principaux importateurs depuis la chine (Albemarle -12,6%, On Semiconductor -9%, Best-Buy -8,3%, Microchip -7,2%, Lululemon -6,6%, AMD -6,5%, Apple -5%, Nike -4,3%...



En ce qui concerne la croissance, les anticipations sont désormais au 5ème sous-sol, le baril de 'WTI' a dégringolé de -4,5% pour tester 58$ sur le NYMEX, un 'plus bas' depuis 4 ans très exactement (mi-avril 2021).

Le cuivre, autre baromètre anticipé de l'activité pointe vers la récession avec une rechute au plus bas depuis le 3 janvier, ou le 4 août 2024 (et il s'appui sur l'ex-zénith du 9 avril 2023).



Au-delà de la guerre commerciale qui rentre dans sa phase de paroxysme absolu cette nuit, l'un des événements les plu singuliers, alors que Wall Street rebasculait en mode 'risk-off', c'est la tension des taux qui se poursuit à un rythme impressionnant avec +14Pts sur le '10 ans' US à 4,295% (+41Pts depuis lundi matin), +17Pts sur le '30 ans' à 4,766% (partant de 4,33% la veille)... et c'est le pire niveau observé depuis le 19 février dernier, le jour de la culmination historique du S&P500 et du Nasdaq Composite.

Quelque chose vient de se dérégler totalement en l'espace de 48H sur l'obligataire US.

Pour résumer : le pétrole et le cuivre dévissent comme si une récession s'annonçait, les taux se tendent comme si une vague inflationniste devenait imminente, 95% de titre du 'S&P' en repli et un Nasdaq qui perd 8% en ligne droite en intraday... c'est la péréquation d'un cauchemar boursier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.