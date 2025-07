Wall Street: le S&P500 inscrit un nouveau zénith information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - 'Buy the Dips'... à peine Wall Street a t'il esquissé une consolidation à l'horizontal mardi que les acheteurs reprennent déjà la main.



Le prétexte du jour, c'est la signature d'un accord commercial ultra favorable aux Etats-Unis avec le Vietnam : 'tax free' pour les produits américains importés, 20% sur les exportations vietnamiennes (et 40% sur les réexportations de produits venant de pays tiers).



Le Nasdaq-100 prend 0,73% à 22.642 et inscrit sa seconde meilleure clôture historique. Le S&P500 réussit le doublé record 'séance/clôture'... à 6.227 et le Dow Jones finit quasi inchangé à 44.484.



Le S&P500 a de nouveau, et comme à déjà plus de 100 reprises en un an, repoussé ses limites de valorisation grâce au secteur des semi-conducteurs, une nouvelle fois à la pointe des 11 secteurs avec un gain de +1,5%, dans le sillage de Microchip +2%, Applied Materials +3,4%, On semiconductor +4,4%, NXP +4,5%.



Signalons tout de même les +5% de Tesla dont les ventes ont reculé au cours du trimestre écoulé, mais moins que prévu (-13,5% au lieu de -15% estimé).



Le ratio capitalisation/PIB atteint 205, ce qui constitue un nouveau record absolu, au-delà des 203,5 du 19 février dernier... et très au-delà des sommets de mars 2000.



Le VIX se contracte encore de -1,2% à 16,6, témoignant d'un optimisme inoxydable à la veille du rapport officiel sur l'emploi américain ce jeudi.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête ADP : le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 33.000 emplois au mois de juin, illustrant un ralentissement de la conjoncture économique aux Etats-Unis peut-être plus brutal que prévu.



Les pertes d'emplois dans les services professionnels et aux entreprises, ainsi que dans l'enseignement et la santé ont été à l'origine de cette baisse, alors que les loisirs et l'hôtellerie ainsi que l'industrie manufacturière ont affiché des gains.



'Si les licenciements restent rares, l'hésitation à embaucher et la réticence à remplacer les partants ont entraîné des pertes d'emplois', explique Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, notant que ceci n'a pourtant pas encore perturbé la croissance des salaires.



Par ailleurs, les salariés donnant leur congé (le plus souvent pour un changement de job) a lourdement chuté, de -151.000 à 704.000, plus faible total depuis novembre 2020.



La réactions des T-Bonds est paradoxalement négative avec un '10 ans' qui se tend de +3 points de base vers 4,281%, le '30 ans' rajoute +2,7 pbs à 4,805% et le '2 ans' se tend de +1,5 pb à 3,792%.



Jerome Powell a déclaré mardi depuis Sintra qu'il voyait se dessiner un consensus parmi ses collègues en faveur d'une reprise du cycle de baisse des taux... sans être en mesure d'estimer si juillet est prématuré (ce qui signifie -en creux- qu'il ne l'exclut plus).





