Ferrari: dévoile son nouveau coupé, l'Amalfi information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ferrari fait savoir que près de mille clients venus du monde entier se sont réunis sur la Côte amalfitaine pour assister à la présentation, en première mondiale, de la Ferrari Amalfi, le nouveau coupé 2+ à moteur V8 avant-central du cheval cabré.



Le nom rend hommage au Sud de l'Italie et à l'une des côtes les plus emblématiques du pays, perpétuant la tradition des modèles Portofino et Roma.



Le véhicule a été révélé sur une structure transparente surplombant le port d'Amalfi, tandis que le logo Ferrari était projeté sur la roche du Monte Aure



Après ces trois jours réservés aux clients, la Ferrari Amalfi sera exposée les 4 et 5 juillet sur la Piazza Duomo d'Amalfi pour le grand public.



'Ce grand tourer se distingue par son équilibre entre performances, polyvalence et esthétique épurée, combinant puissance et confort pour une utilisation quotidienne tout en exprimant modernité et dynamisme', fait savoir le constructeur.





