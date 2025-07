Atos: présence renforcée dans le secteur public français information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi avoir été retenu par l'UGAP, la centrale d'achat de la fonction publique, en vue d'optimiser les performance des salles informatiques et des centres de données du secteur public.



Le marché, remporté en collaboration avec la société d'ingénierie APL, porte également sur la diminution de la consommation énergétique des infrastructures technologiques de l'administration française.



D'une durée de trois ans, ce contrat est renouvelable deux fois six mois par reconduction tacite.



Le projet, qui prévoit un fonctionnement 24h/24 et sept jours/sept, va consister à accompagner les organisations dans la conception et la structuration de leurs salles informatiques.



L'objectif est de leur permettre d'effectuer les bons choix techniques, durables et évolutifs, afin d'en éviter le sur ou sous-dimensionnement, et d'optimiser les coûts d'exploitation.



A la Bourse de Paris, l'action Atos progressait de 0,6% jeudi à la mi-journée, à comparer avec un repli de 0,2% pour le marché parisien.





