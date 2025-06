Wall Street: le S&P repasse les 6000 points avec l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi suite à la publication d'une statistique mitigée des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui conforte les investisseurs dans leurs anticipations d'un ralentissement de la croissance mais aussi d'une prochaine baisse des taux.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 1,1% à 42.797 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,3% à 19.559,9 points.



Le S&P 500 reprend 1,1% à 6005 points, repassant au-dessus du seuil des 6000 points que l'indice de référence avait enfoncé à la fin du mois de février.



L'économie américaine a créé 139.000 emplois non-agricoles en mai, contre 147.000 le mois précédent, alors que les économistes s'attendaient à 130.000 créations d'emplois.



Dans une note de réaction, les analystes de Commerzbank évoquent un marché du travail 'qui s'affaiblit, mais qui n'est pas encore faible'.



Même constat chez CPR AM, où l'on décrit un rapport sur l'emploi à peu près en ligne avec les attentes, mais aussi 'moins bon qu'il n'y parait'.



'Ce rapport ne montre pas suffisamment de dégradation du marché du travail pour que les membres du FOMC interviennent mais il en montre assez pour qu'ils restent sur leurs gardes', explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez le gestionnaire d'actifs.



En bref, ces chiffres ni trop solides, ni trop fragiles, sont appréciés par les intervenants car ils ne les conduisent pas à trop modifier leur scénario économique pour les mois qui viennent.



Au vu de la relative robustesse du marché du travail, les traders continuent à parier majoritairement, à près de 55%, sur une prochaine baisse des taux de la Fed en septembre, à en croire le baromètre CME FedWatch.



Les autres marchés réagissent également à l'indicateur: le dollar repart à la hausse après son repli de la veille face à l'euro, qui était dû à une posture moins accommodante que prévu de la BCE.



Conséquence, la monnaie unique enfonce le support de 1,14 pour revenir sous 1,1390.



Les rendements obligataires remontant en parallèle, avec un taux à 10 ans qui s'approche des 4,47%.



Les investisseurs misent par ailleurs sur une issue apaisée au brusque conflit qui s'était déclenché hier entre le président américain Donald Trump et l'homme d'affaires Elon Musk sur les médias sociaux.



Selon les médias, un appel téléphonique entre Musk et Trump est prévu par la Maison-Blanche dans l'objectif de rétablir leur relation.



Après avoir sombré de 14% hier, l'action du constructeur de véhicules électriques rebondit de près de 7% vendredi pour signer la meilleure performance de l'indice S&P 500.





