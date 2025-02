Wall Street: le S&P 500 revient à un cheveu de ses records information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York revient tout près de ses records vendredi, ce qui lui permet d'afficher des gains hebdomadaires confortables à l'issue d'une semaine durant laquelle les investisseurs ont privilégié les bonnes nouvelles.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,1% à 44.656,3 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,4% à 19.996,4 points.



Avec une progression de 0,1% à 6122,7 points, l'indice S&P 500 revient à seulement quelques points de son pic historique atteint à près de 6128,2 points.



Entre la mise en place des droits de douane 'réciproques' par Donald Trump, le ton prudent de la Fed et des chiffres de l'inflation supérieures aux attentes, Wall Street aurait pu trouver de nombreuses raisons de consolider cette semaine.



Mais les investisseurs ont préféré se concentrer sur des développements plus encourageants, comme les espoirs d'un accord de paix en Ukraine ou une saison des résultats plutôt favorable.



Les statistiques mitigées qui ont été publiées dans la matinée ont été digéré sans difficultés: si les prix à la production ont accéléré en janvier, les ventes au détail ont baissé plus que prévu, ce qui plaide en faveur d'une action plus énergique de la part de la Fed.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne 0,9%, le S&P 1,5% et le Nasdaq 2,2%.



Côté résultats d'entreprises, le site de location de logement entre particuliers Airbnb grimpe de 14% après avoir fait état de prévisions jugées rassurantes à l'occasion de sa dernière publication.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials perd à l'inverse 6% dans le sillage de performances décevantes, tout particulièrement en Chine.



Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, le secteur de l'énergie (+0,8%) signe la plus forte hausse tandis que celui de la consommation subit la plus forte baisse (-0,5%) dans la foulée des chiffres décevants des ventes de détail.



En dépit du retour apparent de l'appétit pour le risque, le rendements des emprunts d'Etat américains poursuivent leur mouvement de repli de la veille, le 10 ans retombant à 4,45%.



Les cours du brut interrompent leur rebond, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui cède 0,3% à moins de 71,1 dollars, ce qui correspond à un score parfaitement nul sur l'ensemble de la semaine.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.