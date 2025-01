Wall Street: le rouge domine, pessimisme sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en baisse mercredi dans le sillage d'informations perçues comme positives sur le front des relations commerciales



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 42,497,9 points, tandis que le Nasdaq Composite rétrocède lui aussi 0,1% à 19.472,1 points.



D'après CNN, Donald Trump aurait l'intention de déclarer une urgence économique nationale en vue de mettre rapidement en place son projet de 'droits de douane universels' visant à réduire le déficit commercial du pays



Ces informations remettent au premier plan le dossier commercial et ses menaces pour l'économie mondiale.



Ce regain de tension occulte aussi l'annonce, par le cabinet ADP, d'un nombre de créations de postes inférieurs aux attentes dans le secteur privé en décembre, un essoufflement qui pourrait conduire la Fed à opter pour davantage de baisses de taux que prévu cette année.



Le secteur privé n'a créé que 122.000 emplois le mois dernier, alors que le consensus visait autour de 130.000 créations de postes.



Mais les inscriptions hebdomadaire au chômage sont, elles, reparties à la baisse la semaine passée pour s'établir à 201.000, contre 211.000 la semaine précédente, ce qui montre que le marché du travail reste solide.



A en croire les analystes, le mouvement de hausse dont a bénéficié Wall Street depuis l'élection de Donald Trump à la présidence le 5 novembre dernier pourrait être remis en cause par plusieurs facteurs.



'Il faut s'attendre à un regain de volatilité en ce début d'année, alors que les investisseurs tentent d'évaluer les implications de la politique prévue par Donald Trump'



Les marchés américains avaient atteint des niveaux records grâce à l'optimisme que suscite la perspective de la présidence Trump, et la majorité des professionnels de l'investissement s'attendent à une poursuite de la hausse cette année, ce qui ne les empêche pas d'écarter pour autant la possibilité d'un mouvement de correction.



'Les niveaux de valorisation élevés, les incertitudes sur l'ampleur de la baisse des taux par la Fed, les indicateurs décevants en Chine ainsi que les interrogations sur l'impact des politiques de Trump sur l'inflation incitent à la prudence', rappelait récemment Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Reflet de la nervosité des investisseurs et de leur sensibilité au dossier commercial, l'indice VIX de la volatilité reprend pas loin de 5% à 18.6 points.



Les informations de CNN et le repli des actions entraînent un retour vers le dollar, ce qui conduit l'euro à revenir dans la zone de 1,03 face au billet vert, ainsi que sur les obligations d'Etat.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, référence du marché, se détend vers 4,68% après avoir atteint la veille de nouveaux plus hauts depuis le mois d'avril dernier.



Au niveau sectoriel, huit des 11 grands indices S&P 500 évoluent dans le rouge, les seuls rescapés étant la santé (+0,4%), les matières premières (+0,2%) et l'immobilier (+0,1%), sauvés par leur profil défensif.



Les plus fortes baisses sectorielles reviennent aux valeurs liées aux communications (-1%), aux services aux collectivités (-0,6%) et à l'énergie (-0,2%), emporté par la chute des cours du brut.



Sur le NYMEX, le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,6% à 73,8 dollars malgré l'annonce d'une nette baisse des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.