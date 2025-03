Wall Street : le rouge domine, le secteur auto US déprime information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 22:54









(CercleFinance.com) - Les annonces de Donald Trump mercredi continue de déprimer le secteur automobile et c'est presque exclusivement les constructeurs et les équipementiers qui ont fait basculer les indices US dans le rouge dès les premiers échanges.

Le Dow Jones se replie de 0,37% (à 42.300Pts), le S&P500 s'effrite de 0,33% (à 5.693) et le Nasdaq Composite recule de 0,53%, juste au-dessus de 17.800Pts.

La hausse des droits de douane sensés frapper les concurrents englobe les fournisseurs de pièces détachés provenant pour l'essentiel de l'étranger, ce qui va renchérir -si aucun 'aménagement' n'est consenti- les coûts des marques locales : General Motors dévisse de -7% et Ford perd presque -4% (-3,9%).

Les équipementiers automobiles US, qui restent très dépendants de l'Asie et du Mexique ont également décroché : Aptiv et BorgWarner affichent des baisses de -5%.

L'annonce, faite depuis la Maison Blanche la veille, a pris par surprise les observateurs qui s'attendaient à ce que de telles mesures soient plutôt dévoilées le mercredi 2 avril, le fameux 'jour de la libération' promis par Trump.

Washington a justifié cette escalade par sa volonté de taxer les pays 'qui volent les emplois et les richesses des Américains'.



Les analystes se gardent toutefois bien de s'avancer sur les éventuels avantages que les entreprises et salariés américains auraient à tirer de ces nouveaux droits de douane.



'A notre avis, ces tarifs (s'ils restent dans leur forme actuelle) pourraient provoquer une tempête pour les constructeurs automobiles étrangers (et de nombreux américains) et feraient finalement augmenter le prix moyen des voitures de 5.000 à 10.000 dollars, en fonction de la marque, du modèle ou du positionnement en termes de prix', estime Dan Ives, chez Wedbush Securities.



Il y avait également quelques 'chiffres' à l'agenda : les opérateurs ont peu réagi à la révision à la hausse du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, de +2,3% à +2,4% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024.

Le Département du Commerce confirme le ralentissement par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre.

Côté obligataires, les T-Bonds poursuivent leur dégradation avec +3,3Pts à 4,3700%, le '2 ans' est resté stable à 4,000%.





