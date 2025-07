Wall Street: le rapport sur l'emploi ne freine pas la hausse information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en hausse jeudi avec de nouveaux records à la clé pour le S&P 500 et le Nasdaq après un rapport sur l'emploi en demi-teinte, mais qui ne semble pas remettre en cause le scénario de prochaines baisses de taux.



Après une heure et demie d'échanges, le Dow Jones s'octroie une progression de 0,8% à 44.835,5 points, tandis que le S&P 500 gagne 0,8% à 6275,2 points après avoir établi un nouveau plus haut historique à 6276,5 points.



Le Nasdaq Composite, en hausse de presque 1% à 20.588,8 points, a lui aussi inscrit un sommet à près de 20.590,4 points dans la matinée.



L'économie américaine a généré 147.000 emplois non agricoles en juin, un chiffre largement supérieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 120.000.



Le taux de chômage s'est en outre tassé de 0,1 point à 4,1%, alors qu'il était au contraire attendu en hausse à 4,3%.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de +147.000 à +158.000 pour avril et de +139.000 à +144.000 pour mai.



Malgré ces chiffres supérieurs aux attentes, les économistes évoquent un un rapport sur l'emploi 'bien moins bon qu'il n'y paraît'.



'La moitié des créations de postes est attribuable au secteur public', font remarquer les analystes de Commerzbank, qui estiment que le marché du travail commence à montrer quelques signes de fragilité.



'Le secteur privé ne créé presque plus d'emplois en dehors du secteur des services à la santé et le taux chômage des jeunes diplômés, qui avait été mis en avant par Christopher Waller, possible successeur de Jerome Powell, continue à augmenter', renchérit Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Ce rapport mensuel sur l'emploi n'a pas beaucoup changé les anticipations des investisseurs, qui voient la Réserve fédérale rester en mode pause jusqu'à la rentrée.



D'après le baromètre FedWatch, le scénario d'une baisse de taux en juillet ne remporte plus que 4,7% des suffrages, tandis que le scénario d'un assouplissement en septembre est validé par 68,3% des traders.



Les marchés d'actions restent globalement soutenus par un certain optimisme après la confirmation, hier, d'un accord commercial avec le Vietnam, qui laisse espérer d'autres signatures du même type.



Le dollar et le rendement des Treasuries à dix ans confirment leur remontée après ces statistiques.



Sur le marché obligataire, l'emprunt de référence à 10 ans repasse au-delà de 4,33%, contre 4,29% hier soir, et le billet vert suit le mouvement, ce qui conduit l'euro à battre en retraite sous le seuil de 1,1760 alors qu'il évoluait bien au-dessus de la barre de 1,18 avant le rapport sur l'emploi.



Du côté des valeurs, la tendance est une nouvelle fois emmenée par le titre Nvidia, dont les perspectives se dégagent avec l'apaisement des tensions sur les droits de douane.



En progressant de 1,4%, le fabricant de processeurs dédiés à l'IA atteint de nouveaux zéniths absolus et affiche une capitalisation boursière de presque 3.900 milliards de dollars, à 2,5% du chiffre symbolique des 4.000 milliards de dollars, ce qui constituerait une première pour une société cotée.



Pour mémoire, Wall Street sera fermée demain pour la journée fériée d''Independence Day', la fête nationale américaine.



Sur les quatre séances de cette semaine écourtée, le Dow affiche pour l'instant un gain de 2,3%, le S&P avance de 1,1% et le Nasdaq prend autour de 1%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.