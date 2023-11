Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rally se prolonge, entre Fed et résultats information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:43









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une quatrième journée de hausse jeudi au début d'une séance animée par de nouvelles publications de résultats, tandis que les rendements obligataires poursuivent leur repli au lendemain des annonces de la Fed.



A l'heure du déjeuner, le Dow Jones avance de 1,1% à 33.653,7 points, juste derrière le Nasdaq Composite qui s'octroie une progression de 1,3% à 13.227,5 points.



Les investisseurs saluent le message plutôt accommodant livré hier par la Fed, qui a laissé ses taux directeurs inchangés tout en estimant que le récent resserrement des conditions financières pouvait équivaloir à une hausse des taux directeurs.



'Ce faisant, la banque centrale américaine suggère que le cycle haussier pourrait avoir abouti', réagit un intervenant de marché.



Cela a eu pour conséquence de faire chuter le rendement des Treasuries à 10 ans, dont la forte détente jusqu'à 4,6260% ce jeudi, un plus bas depuis quasiment un mois. Il évoluait encore au-delà de 5% la semaine dernière.



Le dollar pâtit également de la perspective d'un maintien des taux, ce qui permet à l'euro de remonter au contact de 1,0615 face au billet vert.



Les indicateurs publiés ce matin avant l'ouverture paraissent conforter la Fed dans son souci de se donner du temps avant de continuer à durcir sa politique.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté de 5000 à 217.000, ce qui confirme que le marché du travail continue de se détendre.



La cote est également animée par de nombreuses publications d'entreprises, avec un très bon accueil réservé à celles de Starbucks (+10%), Qualcomm (+6%) ou encore Electronic Arts (+4%).



A l'inverse, le fabricant de vaccins Moderna décroche de plus de 8% après avoir essuyé une perte de 3,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre.



Apple progresse de 1,7%, les investisseurs continuant de bâtir des positions sur le titre avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après-Bourse.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.