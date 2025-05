Wall Street: le rally continue, mais sur des gains limités information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son récent 'rally' mercredi en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la tendance haussière qui s'est récemment installée sur les marchés.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 42.173,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse plus nettement de 0,5% à 9 098,3 points.



Si le manque d'indicateurs économiques et de résultats de premier plan limite leur progression, les marchés d'actions continuent de tirer parti de l'inertie haussière provoquée par l'apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



L'annonce, hier, de chiffres de l'inflation rassurants est par ailleurs venue confirmer cette embellie boursière.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds - a désormais effacé ses pertes sur 2025 pour désormais afficher une hausse symbolique de 0,3% depuis le 1er janvier.



Au vu de cette dynamique favorable, certains analystes le voient poursuivre sa progression en direction de ces récents plus hauts historiques atteints au mois de février.



Un facteur important interviendra au cours des prochaines séances avec le test des 6000 points, un important seuil psychologique, préviennent les chartistes.



Si son franchissement est validé, ce qui correspond à une hausse de près de 2% par rapport au niveau actuel de l'indice, alors la force du marché dans son ensemble s'en trouvera confortée.



En dépit de ces perspectives plus encourageantes les marchés n'en ont sans doute pas fini avec la volatilité, faute de certitudes sur l'évolution du dossier commercial et sur celle de la stratégie de la Réserve fédérale.



'Le niveau élevé des valorisations, la forte concentration de la hausse du marché et les risques élevés liés à la fois aux droits de douane et aux investissements considérables consensus dans l'IA sont toujours présents', font valoir les stratèges de Goldman Sachs.



Bonne nouvelle, les valeurs technologiques semblent avoir retrouvé leur rôle de locomotives du marché après leurs lourde correction du mois d'avril.



Nvidia - qui avait grimpé de presque 6% hier suite à la signature d'un méga-contrat en Arabie Saoudite dans l'IA - rajoute plus de 3% aujourd'hui, signant l'une des plus fortes hausses du Dow Jones.



AMD, un autre fabricant de puces, caracole lui en tête des meilleures performances du S&P 500 avec des gains de 6% après avoir annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de six milliards de dollars.



Le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés détourne les investisseurs des actifs refuge, ce qui pousse le rendement des Treasuries à dix ans au-delà de la barre des 4,50%, au plus haut depuis février.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan (WTI) repart à la baisse et cède 0,7% à 63,2 dollars suite à l'annonce d'une augmentation des stocks de pétrole la semaine dernière aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.