Wall Street: le plafond de la dette préoccupe toujours information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 14:52

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100, en replis d'environ 0,2%, augurent d'une ouverture plutôt morose ce mardi à Wall Street, alors que les pourparlers à Washington n'ont pas encore débouché sur un compromis pour relever le plafond de la dette.



La rencontre entre Joe Biden et Kevin McCarthy de lundi soir semble néanmoins avoir été constructive selon Deutsche Bank, rapportant des propos volontaristes tenus à la fois par le locataire de la Maison Blanche et par le président de la Chambre des Représentants.



'Cette réunion a eu lieu peu de temps après l'annonce par la Secrétaire au Trésor Yellen qu'il était désormais 'très probable' que le Trésor manque de liquidités début juin avec un défaut possible dès le 1er juin', pointe cependant la banque allemande.



Peu après la cloche, les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI composite des Etats-Unis pour le mois de mai, en estimation flash, puis des ventes de logements neufs américains au titre du mois d'avril.



Du côté des valeurs, Lowe's a abaissé ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, compte tenu d'une déflation du bois d'oeuvre plus importante que prévu et de ventes discrétionnaires de bricolage plus faibles qu'anticipé.



Le distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles AutoZone a dévoilé des bénéfices en progression sensible pour son troisième trimestre comptable, et ce malgré des ventes moindres que prévu au mois de mars.