Wall-Street : le Nasdaq aligne une 6ème séance de hausse information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 23:57









(CercleFinance.com) - Wall Street, a pu apparaître hésitant ce mercredi, avec un Dow Jones qui s'effrite de -0,2%... mais les 'bulls' seront satisfait avec une 14ème séance de hausse sur 17 pour le S&P500 (+0,1%), et une 6ème de hausse consécutive pour le Nasdaq (+0,7% à 19.150) qui affiche désormais +28% en 5 semaines et revient à moins de 4% de ses sommets.

Le Nasdaq inexorablement tiré vers les sommets par un secteur des semiconducteurs en fusion, avec Supermicrocomputer +15,5%, Applied Digital +6,6%, ARM +5,4%, AMD +4,7% (plan de rachat d'action géant), Nvidia +4,1%... mais Intel se démarque avec -4,6%.





Cette hausse funiculaire depuis 5 semaines semble porté par le 'FOMO', la peur de rater le train de la hausse ('Fear of Missing Out', FOMO).

Les investisseurs écartent le scénario de 'stagflation' redouté une minorité de 'hedge fund' qui restent à l'écart du rallye, alors que la FED refuse de laisser Wall Street anticiper une prochaine baisse de taux.



L'apaisement des craintes côté inflation restent sans effet sur les marchés de taux US : la dette des Etats Unis s'est gonflée de +1.000Mds$ depuis octobre 2024 (début du nouvel exercice fiscal) et de +2.000Mds$ sur 12 mois, soit un rythme comparable au 'all-in' monétaire de la crise COVID.



Le rendement du '30 ans US' s'envole vers 4,975% (+3,5Pt et un rendement presque au plus haut depuis 14 ans), le '10 ans' s'envole au-dessus des 4,54% (à 4,5450%), le '2 ans' campe au-dessus des 4,00% (+1Pt à 4,055%).



L'Or commence à pâtir de cette flambée des taux qui atteint +62Pts en 1 mois et l'Once rechute de -2,4% vers 3.175$





