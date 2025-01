Wall Street: le contexte reste à la prudence information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé lundi sur fond de prudence généralisée, une tendance visible notamment du côté des rendements obligataires souverains qui atteignent de nouveaux plus hauts depuis 2023.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 42.065,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 18.913 points.



La poursuite de la montée des rendements obligataires de référence pèse sur les actions dans un climat de craintes d'un ralentissement de la politique d'assouplissement monétaire orchestrée aux Etats-Unis.



Les incertitudes entourant le rythme des prochaines baisses de taux de la Fed favorisent une nouvelle poussée des rendements obligataires du pays.



A 4,79%, le taux à dix ans, qui a déjà pris 1,15 point de base depuis le mois de septembre, renoue - autour de 4,79% - avec des pics depuis octobre 2023.



L'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, souffre tout particulièrement des anticipations de moindres baisses de taux.



Après trois baisses de taux taux de la Réserve fédérale américaine en 2023, la plupart des traders ne tablent plus que sur deux réductions du loyer de l'argent cette année.



A ce titre, les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de décembre, qui seront publiés mercredi, s'annoncent particulièrement déterminants.



Si la séance est peu animée en l'absence d'indicateurs économiques, la hausse du VIX - l'indice de volatilité du CBOE - qui s'envole de 8% vers 21 constitue un autre signe de nervosité.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son envolée face à l'euro, qui tente de défendre la barre symbolique de 1,02 qui n'avait plus été franchie depuis l'automne 2022.



Dans ce contexte, les investisseurs se délestent des valeurs les plus cycliques, liées notamment à la consommation (-0,7%) et aux technologies (-2%) pour revenir sur le secteur énergétiques (+2,1%).



Les cours du pétrole restent en effet orientés à la hausse, soutenus par la météo glacial qui sévit Outre-Atlantique et la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions au secteur énergétique russe.



Le baril de brut léger américain (WTI) grimpe de 2,7% pour s'établir à 78,7 dollars, au plus haut depuis le mois d'octobre dernier.





