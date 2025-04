Wall Street : la volatilité -record- de lundi archi battue ! information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 23:57









(CercleFinance.com) - Les 3 séances que nous venons de vivre, notamment celle de lundi puis celle de ce mercredi sont sans conteste les plus folles, les plus inédites, les plus époustouflantes en terme de volatilité... avec des fortunes qui se font et se défont en quelques heures.



La volatilité de ce 9 avril reste pour l'instant, après le lundi noir d'octobre 1987, la seconde plus volatile de l'histoire : en effet, le Nasdaq a longtemps évolué en repli de -2% dans les transactions hors séance avant d'afficher +12,2% en clôture.

Le 'VIX' s'est désintégré de -36% vers 33,6, contre 58 en début de journée.



Notons cette plus forte de l'histoire pour le SOXX avec +18% et +27% sur Microchip, +24,2% sur ARM, +23,8% pour AMD, +18,7% pour Intel et Broadcom, +16% pour Applied Materials, +15,3% pour Apple (+450Mds$ de 'capi', du jamais vu depuis 1998) et Tesla s'envole de +22% vers 272$ (+160Mds$ de capitalisation)... soit +2.500Mds$ rien que pour ce secteur (c'est équivalent au PIB de la France, sur une vingtaine de titres).



Le Dow Jones s'est envolé de 7,9% (40.600), le S&P 500 de 9,5% (il revenait de -3,5% en préouverture mercredi matin avec un test des 4.850Pts... et il finit à 5.456, soit un écart positif de +12,5%).

Le Russell-2000, au plus bas depuis 4 ans a repris +8,6% à 1.912Pts, ce qui réduit sa perte annuelle de -22% à -14,2%.

Ce sont pas moins de +4.500Mds$ de capitalisation reprises en moins de 3 heures, ce qui prend d'ordinaire au moins 3 mois, et à condition que Wall Street soit particulièrement 'bullish'.



Tout est parti d'une annonce pour le moins inattendue de Donald Trump à 19H25 : après avoir martelé depuis lundi, et le 'hoax' d'une suspension des 'tarifs' pour 90 jours, que l'application des surtaxes 'était partie pour durer', il annonce à mi-séance que les 'tarifs' vont effectivement être suspendus... pour 90 jours.

L'ombre au tableau provient des T-Bonds qui se tendent de +5Pts vers 4,3300% (après un test de 4,515% en matinée), le '2 ans' de +17Pts à 3,9150% après le test des 4,00% (comme si la FED allait monter ses taux de 25Pts).



La journée était exempte de tout indicateur macro-économique mais les anticipations de récession qui dominaient jusque vers 19H25 faisaient plonger le baril de pétrole vers 55,15$ (-8%) avant un rebond de +13% en ligne droite vers 62,9$ sur le NYMEX (+5,5%), d'où des hausses de +16% sur Devon, +14,5% sur Halliburton, +13% sur Diamondback, +11% sur Conoco, +11% sur Marathon, +10,2% sur Valero, etc

A noter que l'or reprend +3% à 3.100$/oz.





