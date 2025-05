Wall Street: la trêve commerciale sino-américaine saluée information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 17:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York signe une forte progression lundi, soutenue par la trêve commerciale de 90 jours conclue pendant le week-end entre les Etats-Unis et la Chine.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 2,3% à 42.203,3 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 3,5% à plus de 18.551 points.



L'issue favorable de la rencontre très attendue organisée à Genève entre le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et son homologue chinois He Lifeng est saluée par un regain général d'appétit pour le risque.



Certes, il ne s'agit que d'un accord temporaire qui ne résout pas encore les problèmes de fond, mais cette accalmie semble écarter dans l'immédiat le scénario d'une récession ou d'une nouvelle poussée de l'inflation aux Etats-Unis.



'Ces changements au niveau des droits de douane imposés à la Chine pourraient ajouter autour de 0,4 point de pourcentage à la croissance américaine cette année, voire même apporter quelque 0,2 point l'an prochain aussi', souligne Jonathan Pingle, économiste chez UBS.



Le mouvement général de hausse bénéficie en premier lieu aux secteurs les plus affectés ces derniers mois par la montée des barrières douanières, à commencer par la technologie (+3,7%) qui signe la deuxième meilleure performance du jour.



La consommation est également bien orientée (+5,3%) sur fond de nette amélioration des perspectives économiques américaines.



Au sein du Dow, les plus fortes hausses reviennent ainsi à Amazon (+7,6%), Nike (+6,8%) et Apple (+5,4%).



L'amélioration du sentiment de marché fait logiquement remonter les rendements obligataires, celui des Treasuries à dix ans repassant au-delà de 4,44%.



L'espoir d'un compromis entre la Chine et les Etats-Unis permet également au dollar de gagner du terrain face à l'euro, ce qui fait refluer la monnaie européenne sous le seuil de 1,1110.



La trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine entretient le rebond des cours du brut, qui avaient déjà gagné plus de 4% en raison de la mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran.



Le brut léger américain (WTI) grimpe de 2,2% à 62,4 dollars, un plus haut depuis la fin avril.



Du fait du retour de l'appétit pour le risque, l'or ne joue plus son rôle de valeur refuge et est largement délaissé par les investisseurs, le métal précieux lâchant désormais 3% à 3244,1 dollars l'once.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.