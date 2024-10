Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tension des taux a enfin raison du Goldilok information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - La hausse des taux commence à peser : ce phénomène a été 'ignoré' durant les 3 premières semaines -les investisseurs ne voulaient jurer que par le 'Goldilocks'- mais ça se gâte logiquement pour cette 4ème séance de tension consécutive.



Wall Street a fini par perdre pied en seconde partie de séance et les dégâts sont assez significatifs : le Dow Jones lâche près de -1%, le S&P500 -0,92% et le Nasdaq dévisse de -1,6% vers 18.275.



Le Nasdaq-100 (-1,55%) a été plombé par Emphase Energy (-14,9%), Palo Alto (-4,8%), Meta (-3,2%), Nvidia (-2,8%), Amazon (-2,6%), Apple (-1,6%)...



L'après-séance a été marqué par des publications trimestrielles très attendues : Tesla bat largement le consensus de bénéfices avec 0,727$ par titre contre 0,57$ attendu... mais petit bémol, le chiffre d'affaire ressort un peu en dessous des attentes à 25,18 Mds$ contre 25,37 Mds$ (il faut y voir l'impact de baisses de tarifs et d'un ralentissement en Chine).



Ces chiffres sont néanmoins salués par une envolée de +8% en 'after hour'.



Scénario inverse pour IBM qui décroche de -5% avec un bénéfice sous les attentes à 14,97$ contre 15,07$ estimé et un C.A un peu supérieur aux prévisions à 6,50Mds$ contre 6,37Mds$ estimé.



Boeing a publié au titre de son troisième trimestre 2024 une perte non GAAP par action de 10,44 dollars, à comparer à 3,26 dollars sur la même période en 2023, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de -33,6% contre -6% un an auparavant.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Coca-Cola a indiqué viser désormais pour l'ensemble de 2024 une hausse du BPA comparable à taux de changes constants entre 14 et 15%, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 13 à 15%.



AT&T a annoncé un BPA ajusté de 0,60 dollar au titre de son troisième trimestre 2024, contre 0,64 dollar un an auparavant, mais un EBITDA ajusté de 11,6 milliards de dollars, en progression par rapport aux 11,2 milliards du même trimestre de l'exercice précédent.



Mais surtout, le rendement des T-Bonds se tend de +4Pts à 4,251% sur le '10 ans' et vers 4,52% sur le '30 ans' (+2,5Pts).





