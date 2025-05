Wall Street: la tendance s'alourdit après l'UMich information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 17:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin suite à la publication d'un indice de confiance des consommateurs jugé de mauvais augure pour la croissance.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones tente de s'accrocher à son point d'équilibre et reste inchangé à 42,332,5 points, mais le Nasdaq Composite lâche plus de 0,3% à 19.048,6 points.



Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, poursuivant sur sa lancée des séances précédentes sur fond d'accalmie sur le front du commerce, mais dans de faibles écarts qui trahissaient un manque de conviction.



Les marchés d'actions ont ensuite effacé leurs gains, voire basculé dans le rouge, l'inquiétude sur la santé de l'économie américaine ayant fini par reprendre le dessus et décourager les acheteurs.



Très attendu, l'indice de sentiment du consommateur américain a continué de se dégrader au mois de mai, les ménages semblant s'inquiéter particulièrement des effets de la montée des droits de douane.



L'indice de l'Université du Michigan (UMich) mesurant le sentiment du consommateur est ressorti à 50,8 en première estimation ce mois-ci contre 52,2 en avril, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que les tensions commerciales restent au coeur des préoccupations des consommateurs, quelque 75% des personnes interrogées ayant déclaré s'inquiéter de leur impact, contre 60% en avril.



L'économiste précise que l'enquête a démarré le 22 avril pour se clôturer le 13 mai, soit deux jours après l'annonce de la trêve commerciale conclue avec la Chine.



L'annonce donne à penser que la consommation, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique des Etats-Unis, pourrait être amenée à fléchir dans les mois qui viennent.



Malgré les scores contrastés du jour, les grands indices boursiers américains affichent des performances positives sur l'ensemble de la semaine.



Le Nasdaq Composite a progressé de 6,5% depuis lundi, tandis que le Dow Jones s'est adjugé 2,6%.



Le S&P 500 - toujours en course pour signer une cinquième séance consécutive de hausse - peut lui se targuer d'un gain hebdomadaire de l'ordre de 4,5%.



Le rendement des obligations du Trésor à dix ans continue de reculer, à environ 4,44%, ce qui montre que les investisseurs tablent sur des prochaines baisses de taux de la part de la Fed au vu du moral en berne des consommateurs.



Les cours du pétrole maintient son orientation haussière des derniers jours, l'apaisement entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur le redressement du dollar.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,6% à 62 dollars, ce qui le fait progresser à ce stade de 1,6% sur la semaine.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.