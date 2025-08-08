Wall Street: la semaine s'achève par un record du Nasdaq 100 information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 17:42









(Zonebourse.com) - Les marchés d'actions américains poursuivent leur rebond vendredi, s'apprêtant à terminer sur une note positive une semaine favorable marquée par la perspective d'une baisse des taux d'intérêts de la Fed et des bonnes nouvelles sur la technologie, qui ont ravivé le goût du risque des investisseurs.



Vers 11h00 (heure de New York), le Dow Jones s'adjuge près de 0,4% à 44.128,7 points, le S&P 500 prend 0,7% à 6381,9 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 21.417 points.



Ce redressement, largement emmené par les valeurs technologiques, a permis à l'indice Nasdaq 100 d'inscrire dans la matinée un nouveau plus haut historique.



Le regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'IA, bien illustrées par l'envolée hebdomadaire de 20% du titre Palantir, et le come-back d'Apple, en progression de plus de 10% cette semaine, ont largement alimenté ce mouvement de hausse.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche une progression de 1,2%, le S&P 500 gagne 2,2% et le Nasdaq 3,6%



L'espoir d'une reprise de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale ont fait oublier les inquiétudes suscitées vendredi par les mauvais chiffres de l'emploi.



Les investisseurs ont préféré cette semaine voir le verre à moitié plein en considérant que la décélération de l'activité outre-Atlantique était de nature à ouvrir la voie à une baisse de taux de la Fed dès le mois prochain.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction de 25 points de base du loyer de l'argent le 17 septembre est désormais évaluée à plus de 89%.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais la semaine qui vient s'annoncera intéressante sur ce point avec la parution, mardi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur les intentions de la Fed, toujours très inquiète de l'évolution des prix.



Le retour de l'appétit pour le risque pèse sur les rendements obligataires qui se retendent, avec un papier à dix ans qui repasse au-dessus de 4,28%.



Après son net repli de la veille, le dollar tente un rebond face à l'euro, qui essaie de défendre le seuil de 1,1660, ce qui ne l'empêche pas d'accuser pour l'instant un repli de plus de 2% sur la semaine, les signes d'un assouplissement monétaire de la Fed ayant affaibli le billet vert.



Le pétrole se dirige lui aussi vers un recul sur la semaine, de l'ordre de 5%, suite à la décision prise dimanche dernier par l'Opep+ d'augmenter sa production, un facteur qui a plus que contrebalancé les tensions toujours présentes sur le front commercial, même si le baril de brut léger texan (WTI) progresse actuellement de 0,2% à un peu plus de 64 dollars.







