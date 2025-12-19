Wall Street : la séance des "4 sorcières" s'annonce sous de bons auspices
Les opérateurs tablent logiquement sur une poursuite de la consolidation à l'horizontal (4 semaines déjà), voire sur un léger biais haussier durant la "trêve des confiseurs".
Ce 18 décembre, le S&P 500 gagne 0,8% vers 6775 (6800 au plus haut du jour), le Nasdaq-100 prend 1,5% (avec une contribution décisive de Micron, à 10,2%), le Dow Jones se contente de 0,15% et le Russell-2000 gagne 0,6% à 2508 (c'est proche des records absolus).
Le secteur qui a plombé le S&P 500, c'est celui de l'énergie avec la lourde rechute de -1,5% du baril de "WTI" (à 55,85 USD) dans l'après-midi, entrainant un repli moyen de -2% des pétrolières : -4,6% sur Diamondback, -3,65% sur Marathon Petroleum, -3,3% sur Devon, -3% sur Range Resources, -2,85% sur ConocoPhilllips, -1,2% sur Chevron.
En ce qui concerne le terme boursier de décembre qui s'achève ce vendredi, ce sera globalement un très beau millésime avec 2% pour le "S&P", 3,5% pour le Nasdaq-100, 3,7% pour le Dow Jones.
Le petit risque de déception pouvait venir des "chiffres du jour" mais il n'en a rien été, et ce fut même une bonne surprise : les prix à la consommation ralentissent plus fortement qu'attendu et l'inflation annuelle se replie de -0,4 point à 2,7% en novembre, contre 2,9% attendu (et 3% en septembre).
Hors énergie ( 4,2%) et produits alimentaires ( 2,6%), deux catégories souvent volatiles, le CPI "core" est ressorti à 2,6% le mois dernier, un taux là aussi en repli et inférieur de 0,4 point au consensus de marché.
Des chiffres à relativiser : "comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelait Oddo BHF en début de semaine.
"Franchement, ces chiffres ne s'annoncent pas si déterminants que ça", prévenait Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. "A ce stade, la Réserve fédérale semble surtout focalisée sur le marché du travail qui commence à caler, et non pas sur l'inflation", soulignait-il.
En ce qui concerne le "Philly Fed", il est ressorti en nette baisse de -8,5 points à -10,2 alors qu'il était attendu en hausse à 3, le baromètre de l'activité chutant de 49,9 vers 41,6.
Des chiffres qui sont au final jugés peu décisifs : les T-Bonds se détendent ce soir de -2 points de base sur le "2 ans" à 3,465%, de -2,7 pbs sur le "10 ans" vers 4,122% et de -2,4 pbs sur le "30 ans" à 4,804%.
Après clôture, Fedex réagissait modérément à la publication de bénéfices nettement supérieurs aux attentes (4,82 USD par action contre 4,11 USD attendu) et un objectif de BPA annuel revu à la hausse à 18 USD : le gain reste contenu autour de 1,5% en transactions électroniques.
A noter un nouveau repli assez impulsif des "cryptos" en fin d'après-midi avec un bitcoin retombé vers 84 700 USD et un ethereum retombé vers 2800 USD.
