Wall Street : la prudence devrait s’imposer avant Jerome Powell, Nvidia en vedette

(AOF) - Dans le vert hier soir, avec un nouveau record pour le Nasdaq, les indices américains devraient faire preuve de plus de prudence à l’ouverture et avant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, à 18h35. Avant, les intervenants se contenteront de surveiller les indices PMI pour le secteur manufacturier et et celui des services. Côté valeurs, hier, Nvidia a annoncé un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI. A l’ouverture, le Dow Jones est attendu en hausse de 0,18%, tandis que le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient débuter autour de l’équilibre.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. Celle-ci sera chargée avec l’intervention de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine et la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages vendredi, un indicateur particulièrement suivi par la Fed pour déterminer l’orientation de sa politique monétaire. le Nasdaq a établi un nouveau record en clôture, avançant de de 157,50 points, soit 0,70%, à 22 788,98 points. Le Dow Jones a gagné 0,14%, à 46 381 points et le S&P a progressé de 0,44% à 6693,75 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis à 15h45, les investisseurs surveilleront plusieurs indices d'activité. Il y aura l'indice PMI manufacturier préliminaire de septembre, l'indice PMI des services préliminaire pour la même période et enfin l'indice PMI composite de S&P Global qui fait la synthèse des deux précédents indicateurs.

À 18h35, les intervenants se focaliseront sur un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.

Les valeurs à suivre

Boeing

La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Kenvue

Kenvue est attendu en belle hausse à l'ouverture. Le titre du laboratoire devrait rebondir au lendemain d'une chute de 7,47%. Hier, l'action Kenvue avait trébuché après des déclarations de Donald Trump qui a déconseillé aux femmes enceintes de prendre du Tylenol (paracétamol), un produit du laboratoire américain. Le président des États-Unis a même évoqué un lien entre la prise de ce médicament et le risque accru d'autisme chez l'enfant à naître.

Moderna

Moderna a dévoilé des données préliminaires d'immunogénicité positives pour la formule 2025-2026 de mNexspike, son vaccin contre la Covid-19, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2. Les données cliniques d'un essai de phase 4 en cours ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de 16 des anticorps neutralisants dirigés contre le variant LP.8.1 chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

Nvidia

Nvidia et OpenAI ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seront déployés. Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.