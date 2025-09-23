 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street : la prudence devrait s’imposer avant Jerome Powell, Nvidia en vedette
information fournie par AOF 23/09/2025 à 14:56

(AOF) - Dans le vert hier soir, avec un nouveau record pour le Nasdaq, les indices américains devraient faire preuve de plus de prudence à l’ouverture et avant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, à 18h35. Avant, les intervenants se contenteront de surveiller les indices PMI pour le secteur manufacturier et et celui des services. Côté valeurs, hier, Nvidia a annoncé un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI. A l’ouverture, le Dow Jones est attendu en hausse de 0,18%, tandis que le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient débuter autour de l’équilibre.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. Celle-ci sera chargée avec l’intervention de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine et la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages vendredi, un indicateur particulièrement suivi par la Fed pour déterminer l’orientation de sa politique monétaire. le Nasdaq a établi un nouveau record en clôture, avançant de de 157,50 points, soit 0,70%, à 22 788,98 points. Le Dow Jones a gagné 0,14%, à 46 381 points et le S&P a progressé de 0,44% à 6693,75 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis à 15h45, les investisseurs surveilleront plusieurs indices d'activité. Il y aura l'indice PMI manufacturier préliminaire de septembre, l'indice PMI des services préliminaire pour la même période et enfin l'indice PMI composite de S&P Global qui fait la synthèse des deux précédents indicateurs.

À 18h35, les intervenants se focaliseront sur un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.

Les valeurs à suivre

Boeing

La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Kenvue

Kenvue est attendu en belle hausse à l'ouverture. Le titre du laboratoire devrait rebondir au lendemain d'une chute de 7,47%. Hier, l'action Kenvue avait trébuché après des déclarations de Donald Trump qui a déconseillé aux femmes enceintes de prendre du Tylenol (paracétamol), un produit du laboratoire américain. Le président des États-Unis a même évoqué un lien entre la prise de ce médicament et le risque accru d'autisme chez l'enfant à naître.

Moderna

Moderna a dévoilé des données préliminaires d'immunogénicité positives pour la formule 2025-2026 de mNexspike, son vaccin contre la Covid-19, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2. Les données cliniques d'un essai de phase 4 en cours ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de 16 des anticorps neutralisants dirigés contre le variant LP.8.1 chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

Nvidia

Nvidia et OpenAI ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seront déployés. Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

