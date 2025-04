Wall Street: la pression baissière ressurgit, Nvidia visé information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Wall Street est repartie à la baisse dès l'ouverture mercredi à la suite d'un nouveau regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine, venu s'ajouter à un environnement déjà bien incertain.



En fin de matinée, le Dow Jones limite son recul à 0,4% pour revenir à 40.215,8 points, mais le Nasdaq Composite se replie plus nettement, cédant près de 1,9% à 16.510,6 points.



La tendance pâtit de l'annonce d'un durcissement des règles américaines encadrant les ventes de processeurs à la Chine, qui fait craindre une nouvelle escalade de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.



Concrètement, les fabricants de puces comme Nvidia devront désormais obtenir une licence afin de pouvoir écouler leurs composants les plus sensibles, comme les accélérateurs d'IA, à la Chine ou à Hong Kong.



Ce nouveau coup de pression américain sur Pékin sape le récent regain d'intérêt, quoique timide, que les investisseurs manifestaient depuis quelques jours pour les valeurs technologiques.



Nvidia, dont les ventes en Asie pourraient être pénalisées, souffre logiquement et lâche plus de 7%. L'indice SOXX des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie perd autour de 3,5%.



Parmi les plus fortes baisses du S&P 500, AMD chute de plus de 6%, Applied Materials perd 4% et Intel cède autour de 3%.



S'ajoute, en toile de fond, la question du ralentissement économique qui pourrait découler d'une baisse de la demande pour les semi-conducteurs.



Les statistiques du jour n'ont pas eu beaucoup d'impact sur la tendance, que ce soit le rebond de 1,2% des ventes de détail en mars ou la contraction de 1,3% de la production industrielle.



Les investisseurs attendent maintenant le discours, prévu à 13h30, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à l'occasion d'une conférence organisée par l'Economic Club de Chicago



'Les marchés suivront avec attention l'intervention (...) à la recherche d'indices sur le 'Put Powell', c'est-à-dire le moment où la Fed enverra des signaux suffisamment clairs qu'elle s'inquiète de l'instabilité sur les marchés financiers', indique Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Face aux inquiétudes qui entoure les relations commerciales sino-américaines, les rendements obligataires de référence s'inscrivent en hausse, celui des Treasuries à dix ans remontant au-delà de 4,33%.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (WTI) reprend 1,6% à 62,3 dollars suite à l'annonce d'une hausse anecdotique des stocks de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.



Le Département du Travail a cependant haussé le ton vis-à-vis des compagnies chinoises soupçonnées d'importer du pétrole provenant d'Iran aux Etats-Unis.



Signe de la nervosité qui règne toujours sur les marchés, l'or franchit en force les 3320 dollars l'once, toujours à des plus hauts historiques.





