Wall Street: la poursuite de la hausse dépendra des résultats

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir dans le rouge lundi matin, poursuivant leur pause de la semaine passée, alors que l'approche de la saison des résultats trimestriels semble réveiller les inquiétudes des investisseurs face aux effets des tensions commerciales mondiales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent tous autour de 0,3%, annonçant un début de semaine en territoire négatif.



Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse, la Bourse de New York avait fini sur un léger repli hebdomadaire la semaine dernière, affectée par la résurgence des incertitudes commerciales due au durcissement de ton évident de Donald Trump à l'égard de certains partenaires des Etats-Unis.



Wall Street s'apprête à vivre à partir de demain une nouvelle saison de résultats qui sera animée par un objectif bien identifié: se rassurer quant à l'impact des surtaxes douanières sur les profits des entreprises ainsi que sur leurs perspectives d'activité.



Signe du climat toujours délétère qui règne du côté des relations commerciales, Donald Trump a annoncé pendant le week-end l'instauration de surtaxes de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne et du Mexique, et ce à compter du 1er août.



Selon des données de FactSet, les résultats des groupes cotés sur le S&P 500 devraient afficher une hausse moyenne de 4,8% par rapport au deuxième trimestre 2024, soit leur croissance la plus faible depuis la fin 2023.



Ce sont les grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo, dont les cours de Bourse se sont vivement appréciés cette année, qui seront les premières à dévoiler leurs comptes demain.



Leurs homologues Bank of America et Goldman Sachs publieront ensuite leurs résultats ce mercredi, avant que 3M, American Express ou encore Netflix leur emboîtent le pas en seconde partie de semaine.



La capacité du S&P 500, l'indice boursier de référence des gérants de fonds américains, à aller chercher de nouveaux records cette semaine dépendra en grande partie de la qualité de ces publications, mais aussi d'une série d'indicateurs économiques très attendus.



De ce point vue, le marché sera très attentif demain aux derniers chiffres de l'inflation américaine qui pourraient, là aussi, commencer à refléter l'impact de la politique protectionniste mise en place par l'administration Trump et remettre en cause le scénario d'un prochain assouplissement.



Le reste de la semaine boursière sera animée par d'autres indicateurs économiques, dont les ventes au détail, la production industrielle et les données sur la construction immobilière.



Tout chiffre suggérant un impact plus marqué que prévu des surtaxes douanières sur l'inflation ou la croissance serait susceptible de conduire les investisseurs à penser qu'une première baisse de taux d'intérêt interviendra plus tard que ce qui est actuellement prévu, c'est-à-dire septembre.



La perspective d'une politique plus accommodante de la part de la Fed figure parmi les éléments à l'origine de l'élan haussier que connaît Wall Street depuis trois mois.



Après un premier trimestre laborieux, le S&P 500 a repris plus de 25% depuis le 8 avril, un rebond qui fait dire à certains analystes que les actions américaines sont redevenues cher payés.



Le ratio de capitalisation des résultats du S&P 500 ressort désormais à 21,9x, un niveau bien supérieur à ses moyennes historiques à cinq et dix ans.







