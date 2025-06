Wall Street: la peur reflue, les pertes de vendredi effacées information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York rebondit lundi, effaçant la majeure partie voire la totalité de ses pertes subies vendredi dans le sillage du brusque regain de tensions constaté entre Israël et l'Iran.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% à 42.614,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,7% à 19.729,9 points.



Si cette quatrième journée du conflit israélo-iranien est marquée par une intensification des frappes de l'Etat hébreu, plusieurs analystes relativisent le risque d'escalade qui avait saisi les marchés vendredi.



'Les conflits au Moyen-Orient augmentent les primes de risque, ce qui constitue une raison supplémentaire de la baisse des marchés actions mondiaux', rappelle Stephen Dover, directeur du Franklin Templeton Institute.



'Toutefois, tant que le conflit ne s'aggrave pas de manière significative, nous pensons que les primes de risque et les prix du pétrole devraient revenir à des niveaux plus bas', ajoute le spécialiste.



'Et même si la production ou les exportations de pétrole brut iranien sont perturbées, leur part relativement faible dans la production mondiale devrait limiter l'impact sur les prix mondiaux de l'énergie', indique Stephen Dover, qui fait valoir que l'Iran produit environ 4% de la production mondiale.



Des rumeurs de pourparlers de paix entre Iran et Israël motivent même une désescalade du prix du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) décrochant actuellement de plus de 3% à 70,5 dollars.



Parallèlement, l'indice VIX de volatilité du CBOE ou 'baromètre de la peur', qui avait franchi la barre fatidique retombe de 9% sous 18,9 points aujourd'hui.



La prudence pourrait cependant limiter le rebond des marchés puisque la Fed américaine entamera demain sa réunion de politique monétaire.



Si aucune baisse de taux n'est attendue, ce rendez-vous pourrait permettre de faire le point sur la croissance et l'évolution de l'inflation, susceptibles d'accélérer un assouplissement monétaire qui se fait toujours attendre.



A l'exception de la santé et de l'énergie, pénalisée par le décrochage de l'or noir, tous les grands secteurs de la cote américaine évoluent dans le vert, même si la hausse la plus marquée profite aux valeurs technologiques.



L'action Meta Platforms grimpe de plus de 3% après que le géant des médias sociaux a annoncé son intention de faire entrer la publicité sur sa très populaire application de messagerie instantanée WhatsApp.



Cisco (+1,7%) signe l'une des plus fortes progressions du Dow Jones à la faveur d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à l'achat sur l'équipementier de réseaux.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit son mouvement de repli vers 4,41%, les investisseurs commençant à ajuster leurs positions à l'avant-veille des annonces de la Fed.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.