Wall Street: la peur de la guerre commerciale se fait sentir information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son recul lundi après la décision des Etats-Unis de taxer les importations du Canada, du Mexique et de la Chine, une mesure qui relance les craintes d'une guerre commerciale susceptible de peser sur la croissance mondiale.



A ce stade de la matinée, les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent une ouverture en repli de 1,4% à 1,7% après des reculs compris entre 0,3% et 0,8% vendredi à la clôture.



Le président américain Donald Trump a confirmé ce week-end l'instauration de droits de douane de 25% sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique et de 10% sur les produits chinois.



En réaction, le Canada a immédiatement annoncé des taxes équivalentes sur les importations américaines, le Mexique s'est dit prêt à adopter des mesures de rétorsion et Pékin s'est engagé à prendre des contre-mesures afin de protéger ses intérêts.



Les investisseurs craignent que le renchérissement des droits de douane prises par les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux vienne freiner une croissance mondiale pour le moment solide.



'Economiquement, les répercussions de ces tarifs sont profondes', prévient Florian Ielpo, l'analyste en charge de la macroéconomie chez Lombard Odier IM.



'Un tarif de 10% se traduit typiquement par environ 1% d'inflation supplémentaire en raison de la hausse des prix importés, une contraction de 1,2% du commerce mondial, et une réduction d'environ 80 points de base du PIB mondial', souligne le professionnel.



Si les marchés d'actions mondiaux ont jusqu'ici connu un bon début d'année, une escalade du conflit commercial pourrait conduire les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués.



'Ca commence à faire beaucoup, car ces annonces commerciales interviennent au moment où la Fed a décidé de faire une pause sur ses baisses de taux', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Nous sommes peut-être entrés dans une phase de volatilité plus durable pour les marchés américains dont les niveaux de valorisation sont désormais incompatibles avec l'ensemble de ces risques: inflation collante, pause dans les baisses de taux de la Fed, concurrence chinoise sur l'IA et désormais guerre commerciale', juge le professionnel.



Le regain d'aversion au risque alimenté par les tensions commerciales se traduit par une brusque remontée de la volatilité, comme l'illustre l'envolée de presque 20% du VIX - ou baromètre de la peur - qui revient à proximité du seuil des 20 points.



Les projets de Trump entraînent par ailleurs par une hausse marquée des valeurs refuges comme l'or, qui atteint de nouveaux plus hauts historiques au-delà de 2848 dollars l'once.



Le retour au premier plan du dossier commercial profite également au dollar, qui rebondit fortement face à l'euro après avoir fait preuve d'une relative stabilité la semaine dernière.



La monnaie unique tente de défendre le seuil de 1,0265 après avoir enfoncé dans la nuit la barre de 1,0210 contre le billet vert, revenant ainsi en direction de ses planchers pluriannuels atteints le mois dernier.



Les rendements des emprunts d'Etat, eux, sont en hausse, le dix ans américain revenant vers 4,52% et l'allemand autour de 0,61%.



Ce contexte de tensions commerciales génère par ailleurs un accès de volatilité sur le marché du pétrole, les investisseurs s'attendant à ce que les surtaxes pénalisent la production des raffineries américaines, qui s'appuient beaucoup sur un approvisionnement étranger.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe ce matin de 2,6% à plus de 74,4 dollars.





