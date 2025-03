Wall Street: la peur d'une récession continue de souffler information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York chute une nouvelle fois ce lundi, le vent d'inquiétude provoqué par la crainte d'une prochaine récession continuant de souffler sur les marchés.



Aux alentours de 12h00, l'indice Dow Jones lâche 1,1% à 42.321,5 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de 3,4% à 17.579,2 points, ce qui le fait basculer en territoire de correction avec plus de 10% de pertes ces trois derniers mois.



Déjà préoccupés par une récente inversion de la courbe des rendements obligataires, qui fait craindre une récession en devenir, les investisseurs accusent le coup après les déclarations faites par Donald Trump ce week-end.



Interrogé ce week-end sur la chaîne Fox, le président américain n'a pas éludé les répercussions potentielles de sa politique protectionniste sur l'activité économique.



Le locataire de la Maison Blanche a déclaré qu'il ne voulait pas spéculer sur l'hypothèse d'une récession, mais prévenu que le pays était en pleine transition et qu'il pourrait y avoir des perturbations.



A ce coup de tabac s'ajoute la mise en oeuvre aujourd'hui par la Chine de mesures de rétorsion pris contre les Etats-Unis via une hausse des droits de douane sur 21 milliards de dollars de produits agricoles américains.



Sept des grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le rouge, le plus fort repli revenant à celui des valeurs technologiques avec un recul de plus de 4%.



Tesla lâche plus de 9% dans le sillage de commentaires prudents des analystes d'UBS, qui revoient à la baisse leurs prévisions de ventes pour le premier trimestre.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à dix ans, qui s'était redressé en fin de semaine dernière, retombe vers 4,21% avec le regain d'aversion au risque provoqué par la crainte d'une entrée en récession.



La décision chinoise se traduit aussi par une remontée du yen, les investisseurs se reportant sur les actifs jugés les plus sûrs.





