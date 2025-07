Wall Street: la menace des droits de douane pèse toujours information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) -

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin suite à l'annonce par le président Donald Trump de son intention d'imposer des surtaxes douanières de 35% sur les produits canadiens, des propos qui maintiennent au premier plan les incertitudes liées au dossier commercial et à ses menaces pour l'économie mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais accusent des replis allant de 0,5% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge après quatre séances sans grande tendance.



En plus de mesures visant le Canada, le président américain a également déclaré qu'il envisageait des droits de douane généralisés, compris entre 15% et 20%, sur la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis, contre une base de 10% actuellement.



Ces nouvelles déclarations confirment l'approche plus ferme que le locataire de la Maison-Blanche semble désormais vouloir donner à sa politique commerciale et alimente au passage les craintes entourant l'évolution du commerce mondial et de la croissance économique.



Les marchés devraient rester d'autant prudents que la nouvelle échéance en vue de l'application des nouveaux droits de douane, fixée au 1er août, se rapproche et que des rumeurs évoquent l'envoi d'une lettre d'avertissement formelle à l'Union européenne.



La semaine a en effet été marquée par un durcissement de ton de Donald Trump, qui a multiplié les menaces à l'encontre de pays comme le Brésil et dévoilé l'application de surtaxes sur le cuivre, un composant essentiel dans la rénovation résidentielle, les télécoms ou l'industrie.



'Il semble toutefois que les surtaxes envisagées concernant le Canada ne devraient porter que sur les produits non couverts par l'accord USMCA, avec une portée qui s'annonce donc relativement limitée', tempèrent les analystes de Deutsche Bank.



'L'effet d'annonce semble donc plus fort que son impact réel, ce qui explique probablement pourquoi les contrats à terme sur le S&P 500 ne reculent que de quelques décimales ce matin ', ajoutent-ils.



Les investisseurs redoutent par ailleurs que les inquiétudes sur le front commercial encouragent la Réserve fédérale à maintenir son cap restrictif en matière de politique monétaire, dans la crainte d'une nouvelle résurgence des tensions inflationnistes, et à laisser les taux d'intérêt inchangés dans les mois qui viennent.



Aucun indicateur ne figure au programme aujourd'hui, mais le calendrier de la semaine prochaine s'annonce particulièrement chargé avec la publication, entre autres, des derniers chiffres de l'inflation et des ventes de détail aux Etats-Unis.





Le démarrage de la saison des résultats va par ailleurs être surveillé de près afin de savoir si le récent rebond boursier se justifie par la vigueur des bénéfices des entreprises.



Cette question, cruciale pour l'avenir des marchés, connaîtra un début de réponse dès mardi prochain avec les annonces des grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo.



Leurs homologues Bank of America et Goldman Sachs publieront leurs comptes le lendemain, avant que 3M, American Express ou encore Netflix en fassent de même au cours de la seconde partie de la semaine.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.