Wall Street : la lourdeur s'impose à cause de la 'tech' information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 23:47









(CercleFinance.com) - Wall Street cale, la 'tech' fléchit dans le sillage d'Apple (-4%) et les marchés US démontrent une réelle difficulté à enchainer les séries haussières en ce début d'année alors que c'était le scénario récurrent observé depuis début août 2024.

Ce sont même les phase de consolidation qui s'avèrent plus insistantes depuis le zénith historique de la mi-décembre.

Le repli du jour reste 'technique' après les +1,8% gagnés la veille : le Dow Jones s'effrite de -0,16% (malgré le plongeon de -6% d'UnitedHealth, 2ème pondération de l'indice derrière Apple), le S&P500 cède 0,2%, l'indice Nasdaq chute de 0,9% dans le sillage d'Apple mais également de Tesla -3,4%, Nvidia -2%, Alphabet et Amazon -1,2%, Meta -1%.



Sur le front des statistiques, la journée fut très chargée aux Etats Unis et cela se solde par légère détente sur le marché obligataire (le '10 ans' efface -4Pts à 4,6140%) : les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,4% en décembre, selon le Département du Commerce.

C'est 2 fois moins que les +0,8% en rythme séquentiel en novembre (chiffre révisé par rapport à +0,7% en annonce initiale),



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont aussi augmenté de 0,4% le mois dernier, là où Bank of America indiquait anticiper une hausse de 0,6%.

Sur le front de l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 6 janvier, un chiffre en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente.

Mais l'activité dans le secteur manufacturier se redresse vigoureusement (avec une hausse historique du 'Philly-FED', la plus forte depuis juin 2020) dans la région de Philadelphie, à en croire l'indice calculé par la Fed locale, qui passe d'une lecture révisée de -10,9 en décembre à +44,3 en janvier, son plus haut niveau depuis avril 2021.



Parmi les composantes de l'indice général, les indices des nouvelles commandes (+47 points à 42,9) et des expéditions courantes (+39 points à 41) progressent à nouveau fortement, atteignant des sommets depuis novembre 2021 et octobre 2020 respectivement.



Côté inflation, les prix à l'importation ont enregistré en décembre une hausse de 0,1% pour le troisième mois consécutif, un chiffre qui montre que les tensions inflationnistes semblent désormais mieux maîtrisées aux Etats-Unis... mais attention, le diable se niche dans les détails.



Le Département du Travail souligne que les prix à l'import n'ont plus connu de progression supérieure à 0,1% depuis avril 2024 mais les prix de l'alimentation et des boissons a accéléré en décembre, pour s'établir à 2,8% contre 1,4% en novembre (doublement).

En base annualisée, c'est-à-dire sur 12 mois glissants, les prix à l'importation affichent un gain de 2,2%, leur plus forte progression depuis décembre 2022.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.