Wall Street: la lourdeur l'emporte après les prix à l'import information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 17:14









(CercleFinance.com) - Après sa forte hausse de la veille, la Bourse de New York repart à la baisse jeudi matin au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques contrastés, dont une mesure de l'inflation jugée préoccupante par certains observateurs.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,1% à 43.158,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 19.448,1 points.



Portés par des chiffres des prix à la consommation plutôt rassurants, les marchés d'actions américains avaient retrouvé une dynamique haussière hier, pour finir sur des gains compris entre 1,7% et 2,5%.



Les investisseurs ont été rattrapés ce matin par les craintes inflationnistes suite à la publication des derniers chiffres des prix à l'importation.



Si ceux-ci n'ont affiché qu'une petite hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre en décembre, leur progression atteint 2,2% sur un an, c'est-à-dire un niveau jamais vu depuis deux ans.



Ces chiffres ont constitué une surprise négative pour les marchés, qui restent à l'affût de tout ralentissement de l'inflation afin de se rassurer sur la perspective de nouvelles baisses de taux cette année.



'La lutte contre l'inflation 'collante' n'est pas terminée pour la Fed', réagit Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Autre indicateur publié avant l'ouverture, les ventes de détail ont augmenté moins que prévu en décembre (+0,4%), les achats de biens pour la maison ayant été moins nombreux, tout comme les dépenses effectuées dans les bars et les restaurants.



Ces données laissent penser que la consommation a perdu un peu de sa dynamique positive durant la période-clé des fêtes de fin d'année après une hausse de 0,8% au mois de novembre.



Les investisseurs préfèrent par conséquent se montrer prudents, une attitude confortée par la perspective de l'investiture de Donald Trump, programmée lundi.



Les marchés, qui avaient d'abord salué les promesses faites par Donald Trump de baisser les impôts et de déréguler des pans entiers de l'économie, semblent vouloir attendre les premiers pas de la nouvelle administration avant de véritablement se positionner.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit son repli entamé la veille en enfonçant le seuil de 4,68%, loin du zénith de 13 moins inscrit la veille au-delà de 4,80%.



Les cours du pétrole se retournent dans le rouge après avoir nettement profité la veille du net repli des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le baril de brut léger américain cède 1,5% pour repasser sous la barre des 80 dollars, à 78,8 dollars.



Au niveau des valeurs, la saison des résultats des entreprises s'est poursuivie ce matin avec la publication des comptes trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley, accueillies diversement par le marché.



Si l'action BofA perd 0,9% celui de Morgan Stanley s'adjuge 2,2% dans le sillage de taux de croissance à deux chiffres dans toutes les grandes lignes de métier de la banque new-yorkaise.



Les publications de l'assureur-santé UnitedHealth (-3%) et du distributeur Target (-3,9%) sont par ailleurs boudées par les investisseurs.



Enfin, le fabricant de processeurs AMD lâche 0,1% dans la foulée d'une dégradation de recommandation des analystes de Wolfe Research, passés de 'surperformance' à 'performance en ligne' sur le titre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.