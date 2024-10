Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la lourdeur domine, indicateurs sans relief information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York fait preuve de lourdeur mardi suite à la publication d'indicateurs économiques mitigés, les tensions géopolitiques alimentant par ailleurs la prudence des investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 42.117,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus franchement 1,6% à 17.892,3 points.



Le début de séance a été animé par une série d'indicateurs contrastés, dont un indicateur d'activité dans le secteur manufacturier peu encourageant mais une mesure du marché du travail supérieure aux attentes.



L'indice ISM de l'industrie manufacturière est ainsi ressorti inchangé à 47,2 en septembre, au même niveau qu'en août, qui marquait déjà un plus bas annuel.



Parallèlement, le nombre d'ouvertures de postes a augmenté pour atteindre huit millions d'euros à la fin du mois d'août, à en croire la dernière enquête 'Jolts' publiée par le Département du Travail.



Si les indicateurs à paraître cette semaine s'avèrent aussi peu impressionnants que ceux publiés aujourd'hui, le maintien de Wall Street à des plus hauts historiques pourrait commencer à devenir difficile à justifier.



A trois mois de la fin de l'année, l'indice S&P affiche en effet un gain de près de 20%, ce qui en fait sa meilleure performance à ce stade de l'année depuis le début des années 2000.



Quant au Dow Jones, il a enchaîné les records ces dernières semaines, ce qui fait penser à certains stratèges que les marchés pourraient bien être mûrs pour quelques prises de bénéfices.



Les dégagements les plus sévères s'opèrent sur les secteurs qui avaient bien performé ces derniers mois, en particulier les valeurs technologiques (-2,5%) et celles liées à la consommation (-1,4%).



Sur le marché obligataire, les rendements souverains repartent en forte baisse, traduisant un regain d'appétit pour les valeurs refuge dans un contexte géopolitique tendu.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans revient ainsi en direction de 3,72%, contre plus 3,80% hier soir.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) réagissent aux aussi à contrecoup au risque d'embrasement du Proche-Orient après l'invasion du Liban par Tsahal.



Le baril grimpe actuellement de plus de 3% pour repasser au-dessus de sa résistance des 70 dollars, entraînant dans son sillage des titres comme ExxonMobil (+2,4%), Halliburton (+2,1%) ou encore Chevron (+1,9%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.