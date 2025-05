Wall Street: la hausse se poursuit grâce à l'emploi information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York paraît bien partie pour aligner une neuvième séance consécutive de hausse vendredi, portée par la bonne tenue des dernier chiffres de l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent de 1,1% en moyenne, laissant entrevoir une poursuite du récent mouvement haussier.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'économie américaine avait créé 177.000 emplois non agricoles en avril, un nombre supérieur aux attentes des économistes.



Le taux de chômage est de son côté resté stable à 4,2%, là encore conformément aux anticipations des analystes.



Publiés après une série d'indicateurs moins bons que prévu, parmi lesquels une contraction surprise du PIB au premier trimestre, ces chiffres sont venus atténuer les craintes de voir la première économie du monde se rapprocher d'une récession.



Le chiffre des créations d'emplois du mois dernier est supérieur à la moyenne de 152.000 enregistrée depuis le début de cette année mais certains professionnels rappellent que les créations de postes sont généralement solides en avril lorsque les fêtes de Pâques tombent ce mois-là.



Les intervenants s'arrochent par ailleurs au mince espoir de voir la Chine et les Etats-Unis ouvrir des négociations commerciales, Pékin ayant en effet affirmé 'évaluer' le de Washington qui a récemment exprimé le souhait d'engager des discussions sur les tarifs douaniers.



Après la série de mauvaises nouvelles qui a récemment frappé les marchés, ces développements favorablement qui laissent penser que l'économie américaine pourrait se porter mieux que prévu sont bien accueillis par les investisseurs.



Le rendement des bonds du Trésor repartent à la hausse, ce qui montre que les marchés sont moins inquiets au sujet de l'économie américaine. Le rendement de l'emprunt à dix ans s'établit à presque 4,27%, contre un creux de 4,12% hier.





