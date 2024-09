Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse s'essouffle malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent dans le vert vendredi, portés par la publication d'une statistique jugée favorable sur le front de l'inflation, même si leurs gains demeurent pour l'instant limités.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 42.532,1 points après avoir inscrit un nouveau plus haut absolu au-delà de 42.540 points, tandis que le Nasdaq Composite ralentit l'allure pour quasiment revenir autour de l'équilibre, à 18.194 points.



Les indices new-yorkais avaient d'bord bien réagi à la publication ce matin d'un indice des prix 'PCE' ayant confirmé que l'inflation décélérait, ce qui soutient l'espoir de nouvelles baisses de taux.



L'indicateur - qui constitue la mesure de l'inflation préférée de la Fed - est ressorti en hausse de 2,2% au mois d'août, contre 2,5% en juillet, alors que le consensus l'anticipait à 2,3%.



Du point de vue des investisseurs, cette évolution favorable est peu susceptible d'amener la Réserve fédérale à renoncer à deux nouvelles baisses de taux cette année.



Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les anticipations d'un assouplissement de 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion du 7 novembre s'en sont même trouvées renforcées, à 54% contre 46% pour le scénario d'une baisse de 25 points.



Parallèlement, le moral des consommateurs reste solide, comme en témoigne la solide hausse de l'indice de confiance l'Université du Michigan, finalement ressorti à 70,1 en septembre, contre 67,9 en août, alors qu'une première estimation l'avait donné à 69 il y a tout juste deux semaines



Malgré ces nouvelles rassurantes, qui viennent s'ajouter aux derniers chiffres robustes de la croissance officialisés hier, Wall Street a perdu de son allant au fur et à mesure de la matinée, comme si sa marge de progression se réduisait après les récents records.



'En dépit du climat d'optimisme actuel, il existe encore une multitude de risques qui pourraient faire dévier la trajectoire haussière des marchés au cours des semaines qui viennent', prévient Quasar Elizundia, stratège chez Pepperstone.



Principal obstacle à la poursuite du mouvement haussier, le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre - qui tombera vendredi prochain - constituera selon lui un test important pour les places boursières.



'La Fed a désormais principalement tourné son attention vers le marché de l'emploi et son évolution va s'avérer déterminante dans les prochaines étapes de la politique monétaire', rappelle Quasar Elizundia.



L'analyste rappelle par ailleurs qu'une nouvelle saison des résultats débutera le mois prochain, ce qui fera là aussi office de test alors que les marchés d'actions américains évoluent à des niveaux records.



Suite à la publication des indicateurs du jour, les rendements des Treasuries sont repartis à la baisse, mais le dollar tente un rebond après les planchers annuels atteints cette semaine.



Après quatre séances de hausse, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule en direction de 3,77%.



Le billet vert tente de reprendre un peu de terrain face à l'euro, qui recule vers 1,1177 après avoir culminé au-delà de 1,12, un plus haut annuel, mercredi.



Le marché pétrolier amorce lui aussi un timide redressement, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprenant 0,3% à 67,8 dollars le baril, ce qui ne l'empêche pas d'accuser des pertes de plus de 6% sur la semaine.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow s'adjuge pour l'instant un gain hebdomadaire de l'ordre de 1,1%, tandis que le Nasdaq Composite prend autour de 1,4%.





