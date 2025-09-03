Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ERAMET ERMT.PA a annoncé mardi la nomination d'Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025.

* DERICHEBOURG DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du contexte économique, impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais un chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant.

