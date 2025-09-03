 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 879,77
-1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ERAMET ERMT.PA a annoncé mardi la nomination d'Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025.

* DERICHEBOURG DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du contexte économique, impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais un chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DERICHEBOURG
5,860 EUR Euronext Paris -3,30%
ERAMET
48,660 EUR Euronext Paris -3,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • KERING : Le mouvement reste haussier
    KERING : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'une digue, le 22 février 2023 sur l'île indonésienne de Pari ( AFP / Bay ISMOYO )
    Un autre procès climatique: une île indonésienne contre le cimentier Holcim
    information fournie par AFP 03.09.2025 05:00 

    Une cour suisse examine mercredi la plainte d'habitants d'une île d'Indonésie menacée par la montée de l'océan contre le géant du ciment Holcim , un nouveau procès climatique très attendu contre une multinationale grande émettrice de gaz à effet de serre. L'affaire ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/09/2025
    Top 5 IA du 02/09/2025
    information fournie par Libertify 03.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Adobe, Danone , Euronext , Rexel , SCOR . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank