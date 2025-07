Wall Street: la hausse perdure malgré l'emploi information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait prolonger jeudi sa dynamique haussière des derniers jours, même si les chiffres de l'emploi n'ont rien fait pour dissiper les incertitudes entourant le calendrier des futures baisses de taux de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais gagnent de 0,1% à 0,3%, signalant une ouverture en territoire positif.



Le rapport mensuel du Département du Travail ayant réservé plusieurs bonnes surprises, les investisseurs restent dans le flou quant aux intentions supposées de la Fed à l'entame d'un week-end prolongé, la journée de demain étant fériée aux Etats-Unis pour cause d''Independence Day'.



L'économie américaine a généré 147.000 emplois non agricoles en juin, un chiffre largement supérieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 120.000.



Le taux de chômage s'est en outre tassé de 0,1 point à 4,1%, alors qu'il était au contraire attendu en hausse à 4,3%.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de +147.000 à +158.000 pour avril et de +139.000 à +144.000 pour mai.



Au vu de l'évolution du baromètre FedWatch du CME, l'hypothèse d'un assouplissement monétaire dès juillet a largement perdu en crédibilité, les investisseurs pariant davantage sur une baisse des taux à la rentrée.



Le rapport sur l'emploi n'ayant fait qu'ajouter de l'incertitude sur ce que va faire la Fed, les intervenants de marché devraient éviter de prendre de gros paris avant le long week-end afin de protéger leurs récents gains.



Les marchés d'actions américains ont en effet enchaîné les plus hauts historiques au cours des dernières séances et se dirigent vers des gains confortables sur cette semaine écoulée.



En trois séances, le Dow a progressé de 1,5%, le S&P 500 a pris 0,9% et le Nasdaq s'est adjugé 0,6%.



Les autres indicateurs économiques du jour ont été plus contrastés, avec des inscriptions hebdomadaires qui ont reculé mais un déficit commercial qui s'est fortement accru en dépit de la politique protectionniste de l'administration Trump.



Sur le marché obligataire, l'emprunt de référence à 10 ans poursuit sa remontée au-delà de 4,34%, contre 4,29% hier soir, après les chiffres meilleurs que prévu de l'emploi.



Le dollar suit le mouvement, ce qui conduit l'euro à battre en retraite en direction du seuil de 1,1740 face au billet vert, alors qu'il évoluait bien au-dessus de la barre de 1,18 avant la statistique.



La fermeté du dollar pèse sur les cours du pétrole, avec un brut léger américain qui repart à la baisse en cédant près de 0,3% à 67,3 dollars.



L'or recule de 0,8% à 3310 dollars, mais se maintient non loin de ses plus hauts historiques et gagne 1,4% sur la semaine.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.