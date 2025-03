Wall Street: la guerre commerciale secoue encore les indices information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son repli mardi matin, l'officialisation hier par la Maison blanche de nouveaux tarifs douaniers ayant suscité une rapide riposte de la Chine.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,5% à 42.549,5 points, revenant ainsi à des planchers datant de la mi-janvier, tandis que le Nasdaq Composite rétrocède 1,5% à 18.067,7 points, au plus bas depuis novembre dernier.



L'annonce surprise, hier, de l'application immédiate de surtaxes punitives infligées aux biens en provenance du Canada, Mexique et la Chine avait déjà plombé Wall Street lundi, avec des pertes qui s'échelonnaient entre 1,5% et 2,6% en fin de séance.



Pékin a fait savoir aujourd'hui qu'il comptait répliquer aux Etats-Unis en mettant à son tour en oeuvre des droits de douane supplémentaires sur certains produits importés américains à compter du 10 mars.



Selon un communiqué de la Commission des tarifs douaniers du conseil des Affaires d'Etat, des droits de douane additionnels de 15% seront appliqués aux importations de poulet, de blé, de maïs et de coton en provenance des Etats-Unis.



Le soja, le porc, le boeuf, les fruits, les légumes et les produits laitiers seront quant à eux soumis à des droits de douane supplémentaires de 10%.



Face à l'intensification du conflit commercial, les grosses valeurs industrielles du Dow Jones, très tournées vers l'export, ne sont pas épargnées.



En queue de peloton du Dow, Boeing chute de plus de 7%, suivi - non loin derrière - d'autres poids lourds du secteur comme 3M (-3,9%) ou Caterpillar (-3%).



Preuve toutefois que le courant vendeur est généralisé, l'ensemble des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent fini dans le rouge, les valeurs financières (-3,8%) et liées à la consommation (-2,8%) étant les plus sanctionnées.



Le regain de tension sur le front commercial pèse notamment sur la distribution, Target décrochant de plus de 6% après avoir indiqué à l'occasion de la publication de ses résultats que l'incertitude entourant l'impact des nouveaux droits de douane pénaliserait sa rentabilité cette année.



L'indice CBOE de la volatilité, surnommé le baromètre de la peur à Wall Street, s'envole quant à lui de 11% pour dépasser le seuil des 25 points, soit une hausse de 65% en six séances.



Avec le retour des tensions commerciales, le rendement des Treasuries à dix ans revient, à 4,14%, à un plus bas depuis décembre dans l'anticipation d'une poursuite des baisses de taux de la Fed afin de soutenir la croissance.



Le marché des devises réagit également aux nouveaux développements sur le front du commerce international, avec un euro qui remonte bien au-delà du seuil de 1,05 face au dollar, à 1,0530.



Les cours du brut évoluent en baisse, l'intensification des tensions commerciales faisant craindre pour la demande globale de pétrole, ce qui fait reculer le baril de brut léger américain (WTI) de 1,5% sous 67,4 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.